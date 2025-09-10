聽新聞
雲林斗六文旦 評鑑獲好評
丹娜絲颱風造成台南文旦大量落果，同為文旦產地的雲林斗六市幸較無損害，斗六市公所昨辦文旦品質評鑑比賽，評審指出，今年果實外觀略差，但整體肉質跟甜度都不錯，「今年要找好的文旦只有雲林才有」。
70名果農報名參加文旦品質評鑑比賽，項目包含形狀、大小、色澤等外觀，再測試甜度，到最後試吃來評估口感、酸甜度、肉質等綜合評比；評審團由嘉義大學學者、台南區農改場和嘉義農試所研究人員組成。
評審團長嘉義大學園藝系名譽教授呂明雄說，今年文旦外觀受颱風影響，比往年略差，整體肉質跟甜度表現都不錯，但普遍採收早了幾天，成熟度不足，有少許苦味，而往年斗六文旦糖度都是全台「最甜」，今年糖度也不比往年差，加上颱風重創台南文旦產區，要找好的文旦只有雲林才有。
此次評鑑結果特等獎得主為林震源；頭等獎鄭賢德、高振祥、張坤忠；優等獎張冠能、黃聰敏、黃金標、劉人維、林達聰。
種植文旦14年的林震源，原在台北經營鐘錶店，從父親手中接下文旦園，從頭開始學起，不僅認真上課、向前輩請教，更立下目標「沒有得到特等獎不退休」，前3次都拿優質獎，今年終獲獎，他說，今年他的文旦完售，想買要等明年了。
