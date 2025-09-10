快訊

身分證有這4碼 嘉義布袋海上巴士免費搭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣受丹娜絲颱風重創，災後振興觀光，布袋海上巴士觀光漁筏將於教師節等4個連假與當地商家推出優惠方案。圖／觀光漁筏業者陳冠魁提供
嘉義縣受丹娜絲颱風重創，災後振興觀光，布袋海上巴士觀光漁筏將於教師節等4個連假與當地商家推出優惠方案。圖／觀光漁筏業者陳冠魁提供

丹娜絲颱風災後復原和振興，嘉義縣政府管轄的鄉鎮市路燈有近萬盞受損，仍3400多盞待修，部分村落仍處在入夜就進入黑暗時刻情形，縣府表示，持續辦理搶修中；另，布袋觀光漁筏業者近2個月沒生意，適逢海上巴士22周年，推出搭乘、商家消費等優惠。

縣府建設處指出，災後初期以回復民生用電為要，主要交通號誌也都修完，截至8日，已修復路燈6095盞，還有3456盞修復中，尚未修復原因為公所自備桿已折斷，無法連接路燈線路。台電嘉義區處表示，災後迄今，嘉義區處所管的路燈電桿，含路燈變壓器，皆已於7月底前全數完成供電。

布袋觀光漁筏因風災受損嚴重，觀光漁筏布袋海上巴士業者陳冠魁說，災後幾近2個月觀光停滯，自己的3艘觀光漁筏1艘全毀、1艘維修中，剩1艘勉強經營，另也有缺工因素，導致復原進度一再延後。而海上巴士主打景點龍宮溪出海口的祕境「蛋糕沙灘」，設施受到風災摧殘，經業者月餘來復原海廢幌鞦韆、瓶水相逢、沙灘客棧、蠔運連連、等鱟站等網美拍照熱點，逐漸恢復原貌。

陳冠魁指出，今年布袋海上巴士22周年，推出風災後重生計畫，於教師節、中秋節、國慶日、光復節4個連假，只要身分證號碼中有「3、5、7、9」4個字，即可免費搭乘，中3碼者半價優惠搭船，另，憑船票到布袋魅力商圈消費，可享有送贈品或打折等各種優惠，例如至津品餐廳用餐，即免費送果汁或茶飲1瓶，打卡分享再送布袋海鮮盤1份。

