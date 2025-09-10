快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

月票只要799元！台南TPASS新方案 南嘉台鐵無限搭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南嘉義台鐵通勤每日16萬人次，南市府昨宣布拍板「TPASS大台南公車加南嘉台鐵無限搭」799元月票方案，今起開放預售、15日啟用，市府指，將涵蓋南市所有公共運輸，以及嘉義縣市的台鐵各站；有通勤族直呼「快，手刀下單！」

南高屏已有TPASS通勤月票，使用MeNGo平台，與大嘉義通勤月票不一致，造成「南嘉嘉」月票推動慢，南市交通局長王銘德說，經不斷與嘉縣市協商，以MeNGo平台率先推出方案，服務範圍除了原有大台南地區公車、YouBike公共自行車及台鐵各站外，更將台鐵適用範圍延伸到嘉縣、市，北可至嘉縣大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線。

王銘德指出，第1次使用MeNGo可記住4個步驟，買空卡、加會員、買方案、過卡，就能輕鬆入手799方案，市府從今起周一至周五在新營火車站設置服務據點，提供購卡到買方案啟用一站式服務，至10月14日止，此外，因應預購人潮，開賣首個周末13、14日下午於新營火車站加開現場服務場次。

王銘德也說，後續嘉縣、市加入MeNGo平台後，還會再推出包含嘉義地區公車等不同的方案組合。

另外，台南市公共自行車YouBike 2.0昨突破1千萬使用人次，兩年半就達成里程碑，市長黃偉哲說，已廣設615處站點，遍布37個行政區，目前全市共投入約6200輛公共自行車，其中包含900輛YouBike 2.0E電輔車，年底前將增設10處站點。王銘德表示，目前站點多集中台鐵車站、轉運站、停車場、學校社區與觀光景點，將盤點市民需求持續擴點。

TPASS 台南 台鐵 嘉義 公車 YouBike 2.0

延伸閱讀

新北汐止基隆河步道增YouBike 要先確認江北橋改建範圍

德法推新制裁方案 鎖定俄能源與金融漏洞！切斷戰爭資金來源

風災後嘉縣仍有3400盞路燈待修 縣府：持續搶修

疑起步時不慎打滑…瑪莎拉蒂衝撞路旁3車 再撞YouBike樁「車頭慘毀」

相關新聞

雲林長愛家園育幼院30多項缺失未改善遭停業一年 院方不服提訴願

雲林縣長愛家園育幼院因中央聯合評鑑查出逾30項缺失，被評定丙等，且在輔導期間仍發生不當對待事件，今年複評再度未過。雲林縣...

畫符仔也能開畫展！台西藝術家丁仁桐創作圓童夢

「小時候亂塗鴨叫做畫符仔！」雲林縣台西鄉藝術家丁仁桐遍訪各宮廟，實現童年夢想，把40多幅符畫作品搬上藝廊，透過符畫創作重...

月票只要799元！台南TPASS新方案 南嘉台鐵無限搭

台南和嘉義間台鐵通勤每日16萬人次，南市府昨宣布拍板「TPASS大台南公車加南嘉台鐵無限搭」799元月票方案，今起開放預...

身分證有這4碼 嘉義布袋海上巴士免費搭

丹娜絲颱風災後復原和振興，嘉義縣政府管轄的鄉鎮市路燈有近萬盞受損，仍3400多盞待修，部分村落仍處在入夜就進入黑暗時刻情...

雲林斗六文旦 評鑑獲好評

丹娜絲颱風造成台南文旦大量落果，同為文旦產地的雲林斗六市幸較無損害，斗六市公所昨辦文旦品質評鑑比賽，評審指出，今年果實外...

嘉義科學園區二期獲行政院核准 環評定案後預計5年完工

嘉義科學園區如火如荼施工，因應擴廠需求擬增加基地範圍，南科管理局今舉辦二期開發環境影響公開會議，開發面積89.58公頃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。