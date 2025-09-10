月票只要799元！台南TPASS新方案 南嘉台鐵無限搭

台南和嘉義間台鐵通勤每日16萬人次，南市府昨宣布拍板「TPASS大台南公車加南嘉台鐵無限搭」799元月票方案，今起開放預售、15日啟用，市府指，將涵蓋南市所有公共運輸，以及嘉義縣市的台鐵各站；有通勤族直呼「快，手刀下單！」

南高屏已有TPASS通勤月票，使用MeNGo平台，與大嘉義通勤月票不一致，造成「南嘉嘉」月票推動慢，南市交通局長王銘德說，經不斷與嘉縣市協商，以MeNGo平台率先推出方案，服務範圍除了原有大台南地區公車、YouBike公共自行車及台鐵各站外，更將台鐵適用範圍延伸到嘉縣、市，北可至嘉縣大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線。

王銘德指出，第1次使用MeNGo可記住4個步驟，買空卡、加會員、買方案、過卡，就能輕鬆入手799方案，市府從今起周一至周五在新營火車站設置服務據點，提供購卡到買方案啟用一站式服務，至10月14日止，此外，因應預購人潮，開賣首個周末13、14日下午於新營火車站加開現場服務場次。

王銘德也說，後續嘉縣、市加入MeNGo平台後，還會再推出包含嘉義地區公車等不同的方案組合。

另外，台南市公共自行車YouBike 2.0昨突破1千萬使用人次，兩年半就達成里程碑，市長黃偉哲說，已廣設615處站點，遍布37個行政區，目前全市共投入約6200輛公共自行車，其中包含900輛YouBike 2.0E電輔車，年底前將增設10處站點。王銘德表示，目前站點多集中台鐵車站、轉運站、停車場、學校社區與觀光景點，將盤點市民需求持續擴點。