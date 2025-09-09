畫符仔也能開畫展！台西藝術家丁仁桐創作圓童夢

「小時候亂塗鴨叫做畫符仔！」雲林縣台西鄉藝術家丁仁桐遍訪各宮廟，實現童年夢想，把40多幅符畫作品搬上藝廊，透過符畫創作重新詮釋台灣「符咒文化」，也期待藉由這場獨特的「符畫展」帶領年輕一輩認識日漸式微的宗教文化。

早年小孩塗鴨亂畫的圖常被大人稱是「畫符仔」，包括許多印象派的抽象畫作，也常被老一輩的人稱是在畫符仔，即「看不懂」的意思。

身兼台西鄉藝術發展協會發起人的54歲藝術工作者丁仁桐打趣說，小時候他愛幻想也愛畫畫，常常天馬行空到處亂塗鴨，總被父親責罵「畫甲土雷雷像在畫符仔」，至今印象深刻，沒想到長大能以「畫符仔」開畫展。 台西藝術工作者以宮廟的平安符創作40多幅作品，在雲林縣文觀處藝術中心展出，還附贈作品明信片可寄給親友平安。記者蔡維斌／翻攝

「符仔」不僅是趨吉避凶的平安符，也是乩童扶鸞以有含義的文字、圖畫與神明溝通的符號，丁仁桐說，多年來和各地宮廟接觸，認為畫符不僅學問大，也含蘊許多人神之間的神秘對話，更貼近許多人的生活。

他說，他常以家鄉歷史文物作為創作靈感，台西人多半以漁養維生，靠天吃飯，宗教信仰成了重要的精神寄託，所以台西宮廟特別多，他發現各廟的平安符不僅有宗教意義，也蘊含文化藝術。

創作之前丁仁桐走訪5、60家宮廟，收集各式各樣不同的平安符，也請教廟方或道教人士，發現對符仔的畫法和解讀各有不同，一筆一畫都有獨特的含義。他說，訪廟期間發現不少宮廟的平安符多半以電腦繪圖製作，早年木雕版畫拓印的符咒已不復見，於是他以符咒作為創作藍圖，臨摹40多件作品。

他說，一般人看不懂符咒，對平安符的印象，只用來消災解厄保平安，其實每張平安符的構圖、線條，以及所形成的圖案有如抽象畫一般，有其藝術性，希望透過這次展覽讓大家對日漸式微的宗教符文符畫有新的認識。