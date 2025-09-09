藍白16縣市明北上喊話 張麗善發聲：中央不要拿了好幾支刀亂砍

藍白16縣市首長或副首長明天將赴台北舉行記者會，呼籲中央盡速處理財政收支劃分法爭議及補助款問題，中央核定雲林統籌分配稅款比預期短少27億，縣長張麗善明將出席記者會，並提出中央公開統籌分配稅款計算公式、恢復一般補助款、計畫型補助自籌款依縣市財力等級核定三項訴求，請中央「不要右手給，左手刪，拿了好幾支刀亂砍」。

中央日前公布統籌分配稅款，雲林縣比預期短少27億元，加上一般補助款幾乎刪減、計畫型補助款前景未明，縣府預估財政缺口將擴大，恐癱瘓縣政推動，張麗善為此多次向中央喊話。

張麗善說，財劃法修正的美意是增加地方稅收，以利基礎建設執行，但中央左手財劃法通過，右手將一般補助款扣掉，想方設法苛扣地方經費，基本開銷都被刪除，「叫我們不能開伙？」，就連計畫型補助也沒有一定標準，只能看中央臉色，任中央宰割，更別提各部會已逕行刪減預算，例如農水路更新預算刪減瘦下不到一成，「根本拿了好幾支刀亂砍」。

張麗善明將出席16縣市聯合記者會，並提出三大訴求，第一，行政院認為財劃法計算公式有缺失，公式到底有什麼問題、如何計算，為何跟本來的基礎分配不同，應公開透明。第二，按照法定預算規定恢復一般補助款，平衡各縣市預算基本開銷。第三，計畫型補助應依據縣市政府財力核定自籌款額度。

張麗善說，希望中央不要違背財劃法修正的美意，應平衡地方預算，讓各縣市政策能順利推動，才是人民之福。