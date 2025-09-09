聽新聞
雲林長愛家園育幼院30多項缺失未改善遭停業一年 院方不服提訴願
雲林縣長愛家園育幼院因中央聯合評鑑查出逾30項缺失，被評定丙等，且在輔導期間仍發生不當對待事件，今年複評再度未過。雲林縣府7月25日發文裁處育幼院停業一年，17名兒少已於9月3日前安置他處，育幼院不服結果，已向衛福部提訴願。
長愛家園自2018年立案服務，核定床位36床，今年實收17名未滿18歲兒少，年紀最小僅4歲，該院在聯合評鑑中，包括行政組織、經營管理、建築環境、設施安全、專業服務及權益保障等方面，被列出30多項缺失。
雲林縣府社會處表示，縣府過去已持續提供專業輔導，但院方未能有效改善，甚至在輔導期間發生工作人員不當對待兒少事件，因此決議裁處停業一年，並完成兒少分別安置。
育幼院表示，七月才帶著孩子完成單車環島，沒想到回來就接獲停辦通知，對孩子衝擊很大，評議書中所列缺失，包含未提供良好安置環境、缺乏專業教養人力、不當對待事件、財務管理疑慮等，部分指摘過於主觀，甚至有些缺失是院方自行發現並主動通報，卻遭列入評鑑扣分。
育幼院方表示，兒童及少年福利權益保障法第108條規定，丙等評鑑可處罰鍰，情節嚴重始得停業，縣府卻逕行祭出最重處分，難謂公平，已提出訴願，盼能復業。院內原有約15名員工，目前依規定資遣三分之二人力，僅留部分行政人員，以待後續發展。
一名院內職員表示，17名兒少中，有孩子出生15天就被安置到育幼院，最久已在院內安置7年，多位孩子表明不願離開，不解為何仍被迫離開，院方持續追蹤孩子安置狀況，關心是否適應環境，有孩子留言「謝謝您，在我離開之後還愛著我」，看到孩子在一夜之間被迫長大，真的很心疼。
