斗六文旦評鑑林震源奪特等獎 已賣完想吃再等1年

雲林縣斗六市公所今天舉辦文旦品質評鑑比賽，70名果農參與，最後由連續3年優質獎得主林震源拿下特等獎，他說，想買他的文旦要等明年，今年已銷售一空。

斗六市公所今天舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」比賽，有70名果農參與；評審們分別由外觀、風味與肉質、種子數以及糖度進行評審。

斗六市長林聖爵說，斗六市文旦種植面積約183公頃，總產量約3900公噸，今年雖然有颱風來襲，造成斗六文旦外貌略差，但是品質不受影響；果農近年來不斷精進栽種技術且用心培育之下，讓斗六文旦品質逐年穩定提升，已建立高品質、好口碑。

林震源第4次參賽，前3次皆獲得優質獎，今年拿下特等獎，他特別有成就感。

林震源表示，父親原本種植水稻，之後轉種文旦，園區內文旦樹齡僅21年，他14年前考量父親年紀漸長，開始每2週從北部返鄉幫忙務農，直到5、6年前返鄉過退休生活，全心投入文旦種植。

林震源說，接管文旦園後才知種植不易，他透過上課和前輩請益等方式，不斷從錯誤中修正與學習，並立下目標「沒有得到特等獎不退休」。

如今拿下特等獎，他強調絕不退休，會持續專研文旦栽培管理。

根據農糧署統計，今年全台文旦種植面積3722公頃，其中雲林縣有230公頃，占全台6%。由於今年7月丹娜絲颱風襲台，造成全台文旦減產35%。

農糧署果樹及花卉產業組長范國慶指出，去年文旦產地價每台斤新台幣10元到13元，今年產量減少，價格略上揚，在11元到20元之間。因距離中秋節尚有1個月，果農有充裕的時間銷售，文旦後市看俏。