嘉義科學園區二期獲行政院核准 環評定案後預計5年完工
嘉義科學園區如火如荼施工，因應擴廠需求擬增加基地範圍，南科管理局今舉辦二期開發環境影響公開會議，開發面積89.58公頃，包括事業用地41.66公頃，占園區總面積46.5%，另47.92公頃為綠地、滯洪池及道路等公共設施，待環評定案後發包，預計工期為5年。
南科管理局表示，嘉科今年4月底核准廠商共有6家，擴廠2家，土地出租率達100%，台積電同步開發2座CoWoS封裝廠，為滿足未來生產規模與製程需求，也考量產業群聚效益與用地需求，擇定嘉義園區周邊擴充基地，提出二期開發計畫報請行政院核定。
南科管理局指出，嘉義科學園區建廠速度非常快，一期用地接近飽和，已無大區塊產業用地供廠商進駐，為完整南台灣科技廊帶， 需要再擴建二期基地，行政院7月23日核定開發，待環評審查定案，進行設計及施工發包，工期預計5年，引進3500名就業人口。
太保市民代表林淑勉說，嘉科園區一期工程產出許多土方，堆置在可滯洪的低窪農地，堆放高度比路面還高，這次颱風東勢里淹水嚴重，盼改善排水問題。南科管理局回覆，土方依相關規定堆置，未來會回填，不會持續堆置，縣府協助排水工程，園區也規畫滯洪池設施。
嘉科二期擴建計畫用電量推估33萬8000kW，已取得台電公司同意函，園區內興建汙水處理廠，平均日汙水量2萬8000CMD，另也估算每日將有一般廢棄物4.8公噸，一般事業廢棄物及汙水處理廠汙泥33.8公噸，有害事業廢棄物19.3公噸，園區每日共有57.9公噸廢棄物。
嘉科二期經環境敏感地區及特定目的區位限制調查分析，涉及優良農地、淹水潛勢、空氣汙染三級防制區、第一、二類噪音管制區、水汙染管制區，經縣府主管機關同意農業用地變更使用，並規畫滯洪設施，完善施工噪音及空汙問題，報請主管機關核准，並據以實施。
