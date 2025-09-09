快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

台南勞資調解成立率68%優於全國平均 黃偉哲說話了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局積極推動簽訂工會團體協約，創造勞雇雙贏。圖／台南市政府提供
台南市勞工局積極推動簽訂工會團體協約，創造勞雇雙贏。圖／台南市政府提供

台南市政府勞工局今天在市政會議專案報告指出，今年1至6月受理921件勞資爭議調解，成立率約68%，優於全國平均。市長黃偉哲表示，勞工是城市發展的重要基石，隨著高科技產業進駐、企業投資持續增加，市府將加強輔導事業單位召開勞資會議，確保勞工權益。

黃偉哲指出，面對美國關稅與國際經貿變動帶來的挑戰，市府將積極協助事業單位與勞工，兼顧勞工保障與企業穩健經營，雙管齊下營造安定的勞動環境。

勞工局統計，今年上半年推動「調解人回流訓練」及「律師陪同調解服務」，並結合法律扶助及勞動安全基金補助，協助勞工提升訴訟勝訴保障；另在大量解僱保護方面，自2019年至今年6月底，共認定107家歇業，協助1576名勞工取得工資、資遣費及退休金墊償。

在團體協約推動上，截至6月止，全市55家企業工會中有34家完成協約，涵蓋率61.82%，連續8年獲勞動部優等或特優獎肯定。協約內容多優於法令，包含奇美實業、正道工業、東盟開發等工會，設有員工紅利或超產獎金機制。

至於因應美國關稅衝擊，勞工局說明，將協助受影響企業依法通報減班休息，並配合勞動部補助措施，受僱勞工可申請最長6個月薪資差額補貼，並參與再充電計畫；同時提供每小時190元訓練津貼，企業訓練費用最高補助350萬元，協助勞雇雙方共度難關。

勞工局強調，未來將持續強化勞資會議功能，推動多元對話機制，妥適處理大量解僱案件，並透過律師陪同調解與團協輔導，持續提升勞動條件，打造幸福友善的勞動環境。

台南市長黃偉哲在市政會議期勉勞工局盼創造勞資雙贏。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲在市政會議期勉勞工局盼創造勞資雙贏。圖／台南市政府提供

勞資 勞工局 勞動部 黃偉哲

延伸閱讀

南市救護女隊員全年急救送醫804件為六都之冠 獲署頒「救護之王」

風災毀屋一度睡廁所 台南獨居翁今入厝泛淚：總算能好好睡覺了

澳洲食品展獨立設「台南館」 黃偉哲率台南隊拓展國際商機

台南市長黃偉哲出國訪澳洲黃金海岸 加溫姊妹市情誼

相關新聞

嘉義科學園區二期獲行政院核准 環評定案後預計5年完工

嘉義科學園區如火如荼施工，因應擴廠需求擬增加基地範圍，南科管理局今舉辦二期開發環境影響公開會議，開發面積89.58公頃，...

台南80家廠商開4800個職缺 13日周六到慈幼高工找工作

台南市政府今年第3場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽13日上午在東區慈幼高工辦理，當日設有80個攤位，提供4200...

南市救護女隊員全年急救送醫804件為六都之冠 獲署頒「救護之王」

台南市消防局東門高級救護隊隊員王美菁、東門分隊小隊長李俊賢以及台南市立安南醫院急診部主任符凌斌獲選消防署績優救護人員，今...

TPASS大台南公車+台南嘉義台鐵無限搭只要799元 10日開賣

台南市通勤族期待的「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799定期票方案9月10日上午10時在MeNGo官網、MeNG...

專家認證 今年全台最好的文旦只有這裡有

雲林縣斗六市是國內文旦主產地之一，有魚翅文旦美譽，市公所今舉辦文旦品質評鑑比賽，有70位果農報名參加，評審團長嘉義大學園...

嘉市愛運動城市 榮獲全國運動友善之都打造健康城市

運動部今天「國民體育日」揭牌；面對超高齡社會，健康議題受重視。嘉市近日在「遠見」雜誌發布「運動城市大調查」，拿下非六都縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。