台南勞資調解成立率68%優於全國平均 黃偉哲說話了

台南市政府勞工局今天在市政會議專案報告指出，今年1至6月受理921件勞資爭議調解，成立率約68%，優於全國平均。市長黃偉哲表示，勞工是城市發展的重要基石，隨著高科技產業進駐、企業投資持續增加，市府將加強輔導事業單位召開勞資會議，確保勞工權益。

黃偉哲指出，面對美國關稅與國際經貿變動帶來的挑戰，市府將積極協助事業單位與勞工，兼顧勞工保障與企業穩健經營，雙管齊下營造安定的勞動環境。

勞工局統計，今年上半年推動「調解人回流訓練」及「律師陪同調解服務」，並結合法律扶助及勞動安全基金補助，協助勞工提升訴訟勝訴保障；另在大量解僱保護方面，自2019年至今年6月底，共認定107家歇業，協助1576名勞工取得工資、資遣費及退休金墊償。

在團體協約推動上，截至6月止，全市55家企業工會中有34家完成協約，涵蓋率61.82%，連續8年獲勞動部優等或特優獎肯定。協約內容多優於法令，包含奇美實業、正道工業、東盟開發等工會，設有員工紅利或超產獎金機制。

至於因應美國關稅衝擊，勞工局說明，將協助受影響企業依法通報減班休息，並配合勞動部補助措施，受僱勞工可申請最長6個月薪資差額補貼，並參與再充電計畫；同時提供每小時190元訓練津貼，企業訓練費用最高補助350萬元，協助勞雇雙方共度難關。