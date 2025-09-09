複評未過遭停業1年 雲林長愛家園育幼院提訴願

雲林縣長愛家園育幼院因中央聯合評鑑丙等，在輔導期間又發生不當對待事件，經複評未過，雲林縣府勒令育幼院從今年7月29日起停業1年，17名兒少安置他處，育幼院不服已向衛福部提出訴願。

雲林縣社會處表示，長愛家園育幼從民國107年起啟用，但111年度中央聯合評鑑僅獲丙等，縣府立即啟動輔導，並安排專業協助。然而輔導期間發生不當對待事件，經複評後未通過，因此在今年7月29日行文勒令停辦1年。

社會處說，若育幼院明年提出復業，將會依相關程序審理。

長愛家園育幼院今天告訴中央社記者，收到縣府的函文後，已完成17名兒少安置，陸續資遣社工和兒保人員，僅剩下部分行政人員維持營運。即使已停業1個多月，仍有人送來愛心物資，育幼院表示，會將愛心物資分享給鄰里或是其他弱勢家庭。

育幼院指出，評議書上列舉出多項缺失，例如未能給予安置兒少良好環境、缺乏教養服務專業、發生不當對待事件、財務問題等。育幼院強調，輔導期間積極改善缺失，難接受複評結果和處分，因此向衛福部提出訴願。

育幼院擔憂被安置的兒少安全、教育和對於新環境的適應，停業期間，育幼院持續改善園內硬體設備以準備復業，同時舉辦活動，其盈餘將用於復業準備及兒少支持計畫。