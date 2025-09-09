聽新聞
台南80家廠商開4800個職缺 13日周六到慈幼高工找工作
台南市政府今年第3場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽13日上午在東區慈幼高工辦理，當日設有80個攤位，提供4200個職缺，市府表示，透過就博會讓企業能媒合優秀人才，依去年成果媒合率超過50%，鼓勵有求職需求民眾找到適合的工作。
勞工局表示，此次邀集台灣穗高科技、緯穎智造、台灣矽科宏晟科技、聯亞科技、黑橋牌企業、桂盟企業、雲雀國際、馡曄國際、和德昌(麥當勞)、亞洲藏壽司、碳佐麻里、全家便利商店、統一超商、全聯實業等80家廠商提供4200個工作機會，其中近6成職缺薪資逾3萬5千元。
勞工局長王鑫基指出，活動現場提供「勞動法令諮詢」、「求職顧健康」、「CPAS職業適性診斷」及「美髮水噹噹」等服務，鼓勵民眾踴躍參與、多投遞履歷，在求職活動中找到理想工作。
就博會當日求職者只要投遞3家履歷，就有機會參加復古藍芽音響、無線果汁隨行杯、熱壓三明治機器、音波震動牙刷等抽獎活動，現場另有手機支架、便當提袋、不鏽鋼餐具等求職好康禮，數量有限，送完為止。
求職者當日可搭乘台南市市區公車6路、紅１公車抵達慈幼高工，可多加利用大眾運輸工具參加就業博覽會，相關資訊可洽詢(06)6330820。
