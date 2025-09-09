南市救護女隊員全年急救送醫804件為六都之冠 獲署頒「救護之王」
台南市消防局東門高級救護隊隊員王美菁、東門分隊小隊長李俊賢以及台南市立安南醫院急診部主任符凌斌獲選消防署績優救護人員，今天接受表揚；消防局指出，三位從第一線救護到醫院專業指導，長年以專業、熱忱與行動守護台南市民生命安全，實至名歸。
消防局表示，王美菁去年執行急救送醫案件804件，為六都之冠，今年獲頒「救護之王」以表彰其辛勞；她以專業技能與耐心，為市民生命安全提供最即時的保障，展現了第一線救護人員的奉獻精神。
李俊賢任職消防工作23年，具高級救護技術員（EMTP）資歷15年，近5年平均每年執行救護案件達904件，今年榮獲「資深救護人員」獎；李在2019年曾榮獲全國「十大傑出救護技術員」第3名，他以深厚經驗及專業，帶領團隊持續精進救護品質，是消防局救護能量的重要支柱。
安南醫院急診部主任符凌斌日常肩負繁重的急診醫療業務，多年來不遺餘力協助消防局推動緊急救護教育訓練、制定救護作業流程，並提供第一線勤務專業指導；符在醫院臨床與消防救護兩端的深度投入，有效提升緊急救護品質與醫療，今年榮獲「醫療指導貢獻獎」。
內政部消防署今天在消防署國際會議廳舉辦表揚大會，表揚113年消防署績優救護人員，3人北上受獎；市長黃偉哲表示3人長年在不同崗位默默付出，無論是在第一線救護現場，還是在醫院專業指導與教育訓練，都展現了高度專業與無私奉獻的精神。
黃偉哲恭賀3人，指出獲得肯定也代表台南消防與醫療體系緊密合作、持續進步的成果，市府將持續全力支持消防與醫療資源；消防局長李明峯表示，3位獲獎人員的專業表現，展現台南市在緊急救護領域的高標準與持續努力，消防局將持續強化救護能力。
