快訊

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

舊電鍋「殘值不到33元」送拾荒婦 暖心清潔員涉貪遭訴

南市救護女隊員全年急救送醫804件為六都之冠 獲署頒「救護之王」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局東門高級救護隊隊員王美菁獲選消防署績優救護人員，今年獲頒「救護之王」以表彰其辛勞。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局東門高級救護隊隊員王美菁獲選消防署績優救護人員，今年獲頒「救護之王」以表彰其辛勞。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局東門高級救護隊隊員王美菁、東門分隊小隊長李俊賢以及台南市立安南醫院急診部主任符凌斌獲選消防署績優救護人員，今天接受表揚；消防局指出，三位從第一線救護到醫院專業指導，長年以專業、熱忱與行動守護台南市民生命安全，實至名歸。

消防局表示，王美菁去年執行急救送醫案件804件，為六都之冠，今年獲頒「救護之王」以表彰其辛勞；她以專業技能與耐心，為市民生命安全提供最即時的保障，展現了第一線救護人員的奉獻精神。

李俊賢任職消防工作23年，具高級救護技術員（EMTP）資歷15年，近5年平均每年執行救護案件達904件，今年榮獲「資深救護人員」獎；李在2019年曾榮獲全國「十大傑出救護技術員」第3名，他以深厚經驗及專業，帶領團隊持續精進救護品質，是消防局救護能量的重要支柱。

安南醫院急診部主任符凌斌日常肩負繁重的急診醫療業務，多年來不遺餘力協助消防局推動緊急救護教育訓練、制定救護作業流程，並提供第一線勤務專業指導；符在醫院臨床與消防救護兩端的深度投入，有效提升緊急救護品質與醫療，今年榮獲「醫療指導貢獻獎」。

內政部消防署今天在消防署國際會議廳舉辦表揚大會，表揚113年消防署績優救護人員，3人北上受獎；市長黃偉哲表示3人長年在不同崗位默默付出，無論是在第一線救護現場，還是在醫院專業指導與教育訓練，都展現了高度專業與無私奉獻的精神。

黃偉哲恭賀3人，指出獲得肯定也代表台南消防與醫療體系緊密合作、持續進步的成果，市府將持續全力支持消防與醫療資源；消防局長李明峯表示，3位獲獎人員的專業表現，展現台南市在緊急救護領域的高標準與持續努力，消防局將持續強化救護能力。

安南醫院急診部主任符凌斌與小隊長李俊賢，均獲選消防署績優救護人員。記者袁志豪／翻攝
安南醫院急診部主任符凌斌與小隊長李俊賢，均獲選消防署績優救護人員。記者袁志豪／翻攝
小隊長李俊賢具高級救護技術員（EMTP）資歷15年，近5年平均每年執行救護案件達904件，今年榮獲「資深救護人員」獎。記者袁志豪／翻攝
小隊長李俊賢具高級救護技術員（EMTP）資歷15年，近5年平均每年執行救護案件達904件，今年榮獲「資深救護人員」獎。記者袁志豪／翻攝
安南醫院急診部主任符凌斌在醫院臨床與消防救護兩端的深度投入，有效提升緊急救護品質與醫療，今年榮獲「醫療指導貢獻獎」。記者袁志豪／翻攝
安南醫院急診部主任符凌斌在醫院臨床與消防救護兩端的深度投入，有效提升緊急救護品質與醫療，今年榮獲「醫療指導貢獻獎」。記者袁志豪／翻攝

台南 黃偉哲 教育訓練

延伸閱讀

中年男台中車站美食街昏倒 「頸部有傷口」送醫急救不治

南市警第三分局今年取締酒駕毒駕已309件 9月「順安專案」加強執法

台南在地企業「取之於社會、用之於社會」捐贈消防局450萬高階救護車

全國救護日 彰化縣獲贈13輛救護車累計兩年32輛值1億餘元

相關新聞

台南80家廠商開4800個職缺 13日周六到慈幼高工找工作

台南市政府今年第3場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽13日上午在東區慈幼高工辦理，當日設有80個攤位，提供4200...

南市救護女隊員全年急救送醫804件為六都之冠 獲署頒「救護之王」

台南市消防局東門高級救護隊隊員王美菁、東門分隊小隊長李俊賢以及台南市立安南醫院急診部主任符凌斌獲選消防署績優救護人員，今...

TPASS大台南公車+台南嘉義台鐵無限搭只要799元 10日開賣

台南市通勤族期待的「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799定期票方案9月10日上午10時在MeNGo官網、MeNG...

專家認證 今年全台最好的文旦只有這裡有

雲林縣斗六市是國內文旦主產地之一，有魚翅文旦美譽，市公所今舉辦文旦品質評鑑比賽，有70位果農報名參加，評審團長嘉義大學園...

嘉市愛運動城市 榮獲全國運動友善之都打造健康城市

運動部今天「國民體育日」揭牌；面對超高齡社會，健康議題受重視。嘉市近日在「遠見」雜誌發布「運動城市大調查」，拿下非六都縣...

風災後嘉縣仍有3400盞路燈待修 縣府：持續搶修

嘉義縣受風災肆虐復建工作持續，在台電的努力下已全面回復供電，但仍有不少鄉鎮市的路燈待修，據統計有近萬盞路燈受損，縣府搶修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。