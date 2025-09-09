公私協力 助風災弱勢家庭汰換家電

快訊

為加速弱勢家庭恢復日常生活，經發局率先運用「能源弱勢族群節能改善計畫」，針對老舊冷氣、冰箱及燈具等高耗能設備優先進行改善。照片取自臺南市政府。
【聚傳媒特約記者陳欣如報導】臺南市政府經發局自111年起迄今，透過經濟部能源署補助經費辦理「能源弱勢族群節能改善計畫」，協助轄內弱勢家庭進行老舊冷氣、冰箱汰換。今年因颱風、豪雨等天災侵襲，使部分地區受到嚴重破壞，其中更有許多弱勢家庭房屋受損，家中電器也因為淹水或雨淋損壞，使原本不寬裕的生活變得更加困難，在經濟條件限制下，要快速回歸正常生活運作實有困難。為加速弱勢家庭恢復日常生活，經發局率先運用「能源弱勢族群節能改善計畫」，針對老舊冷氣、冰箱及燈具等高耗能設備優先進行改善。除市府經費挹注外，更結合臺南市直轄市商業總會以及在地企業資源，透過公私協力模式，將關懷與節能工作發揮最大能量。

    臺南市長黃偉哲表示，弱勢家庭能源關懷工作是市府長期積極推動的重要工作，由經發局主辦「能源弱勢族群節能改善計畫」，透過社會局、家扶中心及原民會提供弱勢家庭名單，經過先勘評估審查通過後再進行老舊電氣設備汰換，使臺南市社會福利與關懷政策更為完善。

     經發局局長張婷媛指出，今年「能源弱勢族群節能改善計畫」以「能源效率提升」及「災後復原」為雙重目標，進行節電宣導、訪視與能源需求關懷，盤點耗能設備，檢視用電安全並給與正確能源使用建議。此舉不僅有助於降低用電開支，亦可避免使用老舊家電可能衍生的安全風險。除市府資源投入外，也感謝臺南市直轄市商業總會及在地企業等民間力量，提供最優惠的設備價格來支持弱勢關懷計畫，今年預計協助40戶弱勢家庭完成汰舊換新。

