兒童歌仔戲改編西遊記親子劇場 14日嘉義巡演

中央社／ 嘉義縣9日電

「2025兒童歌仔戲親子劇場匯演」，由兒童歌仔戲團「風神寶寶兒童劇團」改編「西遊記」唐三藏師徒過火焰山借芭蕉扇戲碼，14日將在嘉義縣新港鄉公所停車場巡演，適合親子觀賞。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，財團法人台灣歌仔戲推廣基金會及國立傳統藝術中心主辦「2025兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，14日將在新港鄉帶來改編「西遊記」的創新戲碼「風神寶寶之火焰山」。

縣府表示，兒童歌仔戲團「風神寶寶兒童劇團」由明華園總團長陳勝福創辦，團長陳昭賢領軍，重新演繹傳統戲曲，結合歌仔戲、雜技、歌舞、現代劇場及3D動畫，打造專為孩童設計的兒童戲劇。

「風神寶寶之火焰山」描述主角風神寶寶幫助唐三藏師徒4人擊退火妖，卻遇到壞蛋用計搶奪鐵扇公主的芭蕉扇。劇情反映親子相處課題，也融入驚喜互動橋段，適合親子一同觀賞。

嘉義縣文化觀光局表示，兒童戲劇透過簡單易懂台詞以及生動有趣的互動，不但吸引年輕觀眾的注意力，也創造親子的溫馨看劇時光。

嘉義縣文觀局說，14日下午4時至晚上7時在活動會場設置多個闖關攤位，包含戲服及化妝體驗、身段道具，在地團隊「五洲勝義閣掌中劇團」也會帶來布袋戲操偶體驗，「三昧堂創意木偶團隊」則推出纏花書籤DIY。

親子 歌仔戲

