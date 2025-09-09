快訊

TPASS大台南公車+台南嘉義台鐵無限搭只要799元 10日開賣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799定期票方案敲定。圖／台南市交通局提供
「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799定期票方案敲定。圖／台南市交通局提供

台南市通勤族期待的「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799定期票方案9月10日上午10時在MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）同步開放預購，並於9月15日正式啟用，涵蓋台南市所有公共運輸以及嘉義縣、市台鐵各站，讓南嘉通勤的民眾直呼「快！手刀下單」。

交通局局長王銘德表示，據統計台南與嘉義間台鐵平均每月通勤量超過16萬人次，為減輕台南市民的通勤成本，市長黃偉哲特別指示交通局儘速與嘉義縣、市完成協商推動定期票方案。

王銘德接著表示，因本市與嘉義縣、市推出TPASS定期票的平台不同，經本市不斷與嘉義縣、市協商後，由本市以現有的MeNGo平台率先推出「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799定期票方案，服務範圍除了原有大台南地區公車、YouBike公共自行車及台鐵各站外，更將台鐵適用範圍延伸到嘉義縣、市，北可至嘉義大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線。

王銘德指出，本次「大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799方案同樣採用MeNGo平台發售，第一次使用的朋友可記住下列4個步驟，買空卡、加會員、買方案、過卡，就能輕鬆入手799方案。

王銘德說，交通局為了服務想第一時間入手卡片及完成綁定定期票的市民朋友，特別自9月10日上午10時起，在新營火車站設置短期TPASS實體服務處據點，提供購卡到買方案啟用一站式服務，周一至周五每日上午11時至下午7時有專人服務，至10月14日止，此外，因應預購人潮，在開賣首個周末9月13、14日下午１至５時於新營火車站加開現場服務場次，歡迎市民朋友多加利用。

王銘德強調，本次「大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799方案為台南率先推出的便民方案，後續俟嘉義縣、市加入MeNGo平台後還會再推出包含嘉義地區公車等不同的方案組合，提供不同需求的旅客更多選擇。

如有購買月票、季票方案問題或其他諮詢事項，可透過客服專線電話4498399（手機撥打請加02）由專人服務解答。

印尼籍移工入境被檢出發燒 台南新增1例登革熱境外移入案例

高雄近期發生本土登革熱群聚，目前已累計12例確診，讓衛福部疾管署代理署長羅一鈞也親自到高雄坐鎮，鄰近的台南也不敢輕忽。南...

TPASS大台南公車+台南嘉義台鐵無限搭只要799元 10日開賣

台南市通勤族期待的「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799定期票方案9月10日上午10時在MeNGo官網、MeNG...

專家認證 今年全台最好的文旦只有這裡有

雲林縣斗六市是國內文旦主產地之一，有魚翅文旦美譽，市公所今舉辦文旦品質評鑑比賽，有70位果農報名參加，評審團長嘉義大學園...

嘉市愛運動城市 榮獲全國運動友善之都打造健康城市

運動部今天「國民體育日」揭牌；面對超高齡社會，健康議題受重視。嘉市近日在「遠見」雜誌發布「運動城市大調查」，拿下非六都縣...

風災後嘉縣仍有3400盞路燈待修 縣府：持續搶修

嘉義縣受風災肆虐復建工作持續，在台電的努力下已全面回復供電，但仍有不少鄉鎮市的路燈待修，據統計有近萬盞路燈受損，縣府搶修...

風災毀屋一度睡廁所 台南獨居翁今入厝泛淚：總算能好好睡覺了

丹娜絲颱風重創台南沿海，不少弱勢家庭居住環境嚴重受損。西港區73歲鄭姓獨居長者，因房間屋頂破損無法安睡，一度只能睡在廁所...

