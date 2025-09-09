台南在地企業「取之於社會、用之於社會」捐贈消防局450萬高階救護車
為深化在地關懷、回饋社會大眾，支持消防局緊急救護工作，台南市在地企業堤維西交通工業股份有限公司今天捐贈台南市消防局價值450萬元的高階救護車，幫助消防守護市民生命安全；消防局長李明峯代表受贈，並表達感謝，指出這份關懷將守護無數家庭的幸福。
本次捐贈的救護車配備自動心肺復甦機、末端二氧化碳監測儀等高階醫療設備，將配置於德興分隊使用；此救護車不僅大幅提升緊急救護能量，更為急救「黃金時間」爭取更多寶貴機會，未來在民眾面臨突發狀況時，將能獲得更即時、專業的醫療救助。
堤維西公司總經理蘇彥碩指出，公司長期參與社會關懷與公共事務，以實際行動落實「取之於社會用之於社會」的核心理念，將持續推動各項公益計畫，積極投入社會公益，體現企業對社會的關懷與承諾，展現企業高度的社會責任感，成為社會正向力量的實踐者。
