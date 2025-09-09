快訊

上櫃生技子公司4,600萬現金股利 遭詐騙匯走FBI已介入調查

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

台南在地企業「取之於社會、用之於社會」捐贈消防局450萬高階救護車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市在地企業堤維西交通工業股份有限公司今天捐贈台南市消防局價值450萬元的高階救護車，幫助消防守護市民生命安全。記者袁志豪／翻攝
台南市在地企業堤維西交通工業股份有限公司今天捐贈台南市消防局價值450萬元的高階救護車，幫助消防守護市民生命安全。記者袁志豪／翻攝

為深化在地關懷、回饋社會大眾，支持消防局緊急救護工作，台南市在地企業堤維西交通工業股份有限公司今天捐贈台南市消防局價值450萬元的高階救護車，幫助消防守護市民生命安全；消防局長李明峯代表受贈，並表達感謝，指出這份關懷將守護無數家庭的幸福。

本次捐贈的救護車配備自動心肺復甦機、末端二氧化碳監測儀等高階醫療設備，將配置於德興分隊使用；此救護車不僅大幅提升緊急救護能量，更為急救「黃金時間」爭取更多寶貴機會，未來在民眾面臨突發狀況時，將能獲得更即時、專業的醫療救助。

堤維西公司總經理蘇彥碩指出，公司長期參與社會關懷與公共事務，以實際行動落實「取之於社會用之於社會」的核心理念，將持續推動各項公益計畫，積極投入社會公益，體現企業對社會的關懷與承諾，展現企業高度的社會責任感，成為社會正向力量的實踐者。

台南市在地企業堤維西交通工業股份有限公司今天捐贈台南市消防局價值450萬元的高階救護車，幫助消防守護市民生命安全。記者袁志豪／翻攝
台南市在地企業堤維西交通工業股份有限公司今天捐贈台南市消防局價值450萬元的高階救護車，幫助消防守護市民生命安全。記者袁志豪／翻攝
台南市在地企業堤維西交通工業股份有限公司今天捐贈台南市消防局價值450萬元的高階救護車，幫助消防守護市民生命安全。記者袁志豪／翻攝
台南市在地企業堤維西交通工業股份有限公司今天捐贈台南市消防局價值450萬元的高階救護車，幫助消防守護市民生命安全。記者袁志豪／翻攝

台南 公益 救護車

延伸閱讀

高雄立體停車場今傳火警 地下2樓排煙系統疑自燃釀禍

影／禮讓救護車被撞翻 高雄3機車路口撞成一團

台南消防中元普度募白米1800公斤與罐頭食品捐社福機構

桃園善心民眾捐新式救護車 用行動支持大溪圳頂消防分隊

相關新聞

印尼籍移工入境被檢出發燒 台南新增1例登革熱境外移入案例

高雄近期發生本土登革熱群聚，目前已累計12例確診，讓衛福部疾管署代理署長羅一鈞也親自到高雄坐鎮，鄰近的台南也不敢輕忽。南...

TPASS大台南公車+台南嘉義台鐵無限搭只要799元 10日開賣

台南市通勤族期待的「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」799定期票方案9月10日上午10時在MeNGo官網、MeNG...

專家認證 今年全台最好的文旦只有這裡有

雲林縣斗六市是國內文旦主產地之一，有魚翅文旦美譽，市公所今舉辦文旦品質評鑑比賽，有70位果農報名參加，評審團長嘉義大學園...

嘉市愛運動城市 榮獲全國運動友善之都打造健康城市

運動部今天「國民體育日」揭牌；面對超高齡社會，健康議題受重視。嘉市近日在「遠見」雜誌發布「運動城市大調查」，拿下非六都縣...

風災後嘉縣仍有3400盞路燈待修 縣府：持續搶修

嘉義縣受風災肆虐復建工作持續，在台電的努力下已全面回復供電，但仍有不少鄉鎮市的路燈待修，據統計有近萬盞路燈受損，縣府搶修...

風災毀屋一度睡廁所 台南獨居翁今入厝泛淚：總算能好好睡覺了

丹娜絲颱風重創台南沿海，不少弱勢家庭居住環境嚴重受損。西港區73歲鄭姓獨居長者，因房間屋頂破損無法安睡，一度只能睡在廁所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。