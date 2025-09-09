聽新聞
專家認證 今年全台最好的文旦只有這裡有
雲林縣斗六市是國內文旦主產地之一，有魚翅文旦美譽，市公所今舉辦文旦品質評鑑比賽，有70位果農報名參加，評審團長嘉義大學園藝系名譽教授呂明雄指出，濁水溪以南的平地才能生產出好的文旦，但颱風重創台南產地，今年要找好的文旦只有雲林才有。
斗六文旦今天評鑑，市長林聖爵表示，今年報名參加評鑑的果農有70位，由嘉義大學呂明雄教授、李堂察教授、張柏滄教授、江一蘆副教授，農業部台南區農改場副研究員張汶肇及農業部嘉義農試所副研究員陳祈男組成評審團，共同評審。
評鑑現場有不少果農到場觀摩，林聖爵表示，評鑑項目包含外觀(包括果品清潔、形狀、大小、色澤及整齊度、果皮粗細、有無病蟲害、有無腐爛等)、測試甜度到最後試吃，評估口感、酸甜度、入口後風味與肉質、種子數等多面項目評比。
呂明雄指出，今年的文旦外觀受颱風影響，比往年略差，整體肉質跟甜度表現都不錯，但因普遍採收早了幾天，成熟度不足，有少許苦味。
近年斗六果農持續精進管理技術，用心栽培文旦，在市場很受歡迎，呂明雄說，往年斗六文旦糖度都是全台「最甜」，今年糖度不比往年差，因濁水溪以南的平地，無論是土壤、氣候等環境條件很適合文旦生長，能生產出好的文旦，但今年因颱風重創台南文旦產區，今年要找好的文旦只有雲林才有。
