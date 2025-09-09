快訊

嘉市愛運動城市 榮獲全國運動友善之都打造健康城市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市近日在「遠見」雜誌發布「運動城市大調查」，拿下非六都縣市第3名，「全民運動」項目榮登非六都第一，獲封「運動友善之都」。「康健」雜誌「2025永續健康城市大調查」，嘉市在健康促進項目榮獲全國第一，在篩檢與照護、政策規畫項目同列第3，勇奪非六都亞軍，成為永續健康與運動政策的典範。圖／嘉市府提供
運動部今天「國民體育日」揭牌；面對超高齡社會，健康議題受重視。嘉市近日在「遠見」雜誌發布「運動城市大調查」，拿下非六都縣市第3名，「全民運動」項目榮登非六都第一，獲封「運動友善之都」。「康健」雜誌「2025永續健康城市大調查」，嘉市在健康促進項目榮獲全國第一，在篩檢與照護、政策規畫項目同列第3，勇奪非六都亞軍，成為永續健康與運動政策的典範。

市府說，在市長黃敏惠帶領下，推動永續與健康政策，致力將城市打造為「全齡共享、世代宜居」幸福城市。從健康促進到全民運動，嘉市不僅展現小城市大作為，更在全國性調查中表現亮眼。黃敏惠表示，嘉市是愛運動城市，積極營造健康環境城市。嘉市在「遠見」「運動城市大調查」，排名上升6名，榮獲非六都第3名，其中「全民運動」項目榮登非六都第一，獲封「運動友善之都」，以8.33%的運動村里認證比例稱冠全國。

嘉市配合體育署「運動i臺灣2.0」計畫，110年至113年連續4年榮獲績效特優縣市，嘉市讓運動習慣從教育扎根、基礎做起，逐步提升校園運動風氣，學校運動性社團，由58個提升至80個，未來預計倍數成長；透過樂齡勇壯系列活動，讓高齡變樂齡，帶領長者走出家門動起來。黃敏惠強調，市府團隊將持續努力，推動「運動生活化、普及化、習慣化」，讓活躍老化成為面對超高齡社會的解方。

