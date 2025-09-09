快訊

風災後嘉縣仍有3400盞路燈待修 縣府：持續搶修

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣遭受丹娜絲颱風肆虐，許多鄉鎮市路燈電桿被吹斷成災，至今仍有3400多盞路燈待修復。圖／資料照片
嘉義縣受風災肆虐復建工作持續，在台電的努力下已全面回復供電，但仍有不少鄉鎮市的路燈待修，據統計有近萬盞路燈受損，縣府搶修回復6千多盞，仍有3400多盞待修，部分村落一入夜進入黑暗時刻。縣府表示，交通號誌皆已完成修復，持續辦理搶修中，請縣民耐心等候。

嘉義縣政府統計，因風災影響造成嘉義縣各鄉鎮市近萬盞路燈損壞，初期回復民生用電為要，路燈修復至今仍持續搶修中，主要交通號誌都已完成修復。截至9月8日統計目前已修復路燈6095盞，還有3456盞修復中。

建設處表示，3465盞尚未修復原因係公所自備桿已折斷無法連接路燈線路，這部分公所持續辦理修復中。再來因為台電反映量能有限，目前仍全面搶修零星民生及養殖與農業灌溉用電，接線送電至路燈部分仍持續辦理搶修中。如台電可完成送電，估計待修復路燈約7成以上可正常放亮。

在經費方面已請各鄉鎮市公所依「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」規定提報復建工程。截至9月8日前，六腳鄉、番路鄉、布袋鎮、太保市、新港鄉、中埔鄉、鹿草鄉及義竹鄉都已提報。目前統計提案共12件，需求經費2066萬4000元。

台電嘉義區處表示，颱風災後迄今，嘉義區處路燈電桿（含路燈變壓器）皆已於7月月底前全數完成供電。各鄉鎮自備路燈桿，屬各鄉鎮公所財產及維護權責。

嘉義

