風災毀屋一度睡廁所 台南獨居翁今入厝泛淚：總算能好好睡覺了

丹娜絲颱風重創台南沿海，不少弱勢家庭居住環境嚴重受損。西港區73歲鄭姓獨居長者，因房間屋頂破損無法安睡，一度只能睡在廁所過夜，台南市府動員跨局處協助修繕、調度物資，今天「入厝」，鄭翁眼眶泛紅，感謝社工一路陪伴，「有大家幫忙，現在總算能好好睡覺了。」

市府今天為鄭姓阿公辦入厝，市長黃偉哲和立委陳亭妃、議員蔡秋蘭、方一峰等都到場慰問，見證鄭翁重返溫暖家園。黃偉哲說，雖然風災已過，但市府與社會各界仍持續關懷災民，這次在工務局、社會局、公所及志工協助下，不僅完成屋頂修繕，也募集家電家具，讓鄭翁「一卡皮箱」即可入住，展現台南是一座有愛城市。

市府指出，風災過後，最需要支持協助的是經濟弱勢及無依靠的族群，因此市府特別責成社會局社工人員逐戶關懷、也請勞工局善加運用「做工行善團」，加入協助修繕。其中鄭阿公因房間屋頂嚴重受損，只能在狹小的廁所過夜，生活十分不便。

為協助他盡快重建家園，區公所積極尋找廠商修繕，社會局也結合社工、志工與街友服務團隊協助清掃、搬運。

社會局表示，鄭翁因為長期接受北門社福中心訪視，此次災後社工持續陪伴，並媒合街友協助清掃，在助人過程中也讓街友獲得肯定與力量。

此外，市府也依需求募集洗衣機、電扇、床墊與床具，完成最後一塊拼圖。鄭姓阿公眼眶泛紅說「，感謝社工一直來關心他！感謝大家幫忙」。