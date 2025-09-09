台南科技產業專區開發啟動 預定115年底開工

台南市政府今天宣布啟動中西區「台南科技產業專區」開發，將導入科技產品研發、半導體IC設計、數位軟體等，預定民國115年底完成公告、補償費發放、土地囑託登記及開工。

南市府地政局今天指出，市府攜手中央推動重大都市計畫變更和區段徵收開發工程，將中西區30公頃低度使用學產基金土地轉型為「台南科技產業專區」，形塑研發創新聚落，成為銜接南科關鍵腹地，且帶來更多就業機會及取得公共設施用地，提升在地生活品質。

地政局表示，全案今年7月經內政部核定開發範圍及抵價地比例，後續再啟動區段徵收相關作業，8月辦理地上物查估，9月16日將在中西區西賢里活動中心舉辦第1場事業計畫公聽會，12月辦理協議價購會議，明年初辦理區段徵收公聽會及提報審議區段徵收計畫。

地政局說明，「台南科技產業專區」開發區土地面積30.23公頃，其中公有土地比例99.74%，透過都市計畫變更與區段徵收，將土地重新規劃為產業用地和公共設施，開發後將取得約12公頃公共設施用地，且規劃1.64公頃公園兼滯洪池，強化城市韌性。

地政局表示，「台南科技產業專區」地理區位佳，交通可及性強，學研資源豐富和土地條件良好，將作為南科延伸創新聚落，有效補足半導體上游產業鏈缺口，並推動在地人才培育、智慧製造與數位轉型，也為台南產業升級與城市發展注入新動能。