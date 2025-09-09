澳洲食品展獨立設「台南館」 黃偉哲率台南隊拓展國際商機

台南市長黃偉哲與市府農業局率隊參加「2025澳洲食品展」（Fine Food Australia），今年特別獨立設置「台南館」，成為食品展中唯一單獨設館的台灣城市，並攜手六大知名食品業者亮相，展現台南農漁與食品產業多元實力。

黃偉哲出席「台南館」開幕時介紹，今年參展的品牌包括蔴鑽農坊、黃金蕎麥、綠品、綠園牧場、冠南及鮮饌，展出品項涵蓋新鮮水果、果汁飲品、果乾、蕎麥茶、草本茶、牛蒡茶、黑豆茶、虱目魚及加工製品、火鍋料等，充分展現台南食品產業的多樣化與高品質。

黃偉哲表示，澳洲消費市場注重健康、天然與品質，與台南農產品特性高度契合。此次參展不僅能提升「台南味」的國際能見度，也有助於拓展農漁產品銷售通路，創造更多國際合作機會。他並邀請現場與會者試吃，盼能進一步打開澳洲市場。

「台灣館」由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行，台南為今年食品展中唯一單獨設館的台灣城市。駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉、威洛比市市議員莊明雪及布里斯本副議長黃文毅亦到場致意，期許參展廠商在展會中找到新夥伴與新商機。