民進黨備戰2026地方大選 翁章梁是否跨區轉戰嘉市長熱議話題

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明年卸任的嘉縣長翁章梁是否跨區選嘉市長，掀熱議話題。圖／嘉縣府提供
明年卸任的嘉縣長翁章梁是否跨區選嘉市長，掀熱議話題。圖／嘉縣府提供

大罷免結束，兼民進黨主席的賴清德總統主持中常會，通過成立「2026年選舉對策委員會」，目標贏得明年縣市長大選，其中綠營能否光復民主聖地嘉市備受注目，兼國民黨副主席擔任4屆市長黃敏惠，明年卸任，接班人選因國民黨主席改選在即未明朗，綠營人選除呼聲高的立委王美惠，同屬英系、高人氣連任的縣長翁章梁，是否跨區選市長，掀熱議話題。

地方綠營普遍看好立委王美惠，因其連任成功、高人氣民意聲望高，但，綠營內部也傳另一股勸進縣長翁章梁出馬參選市長聲音。翁章梁政績佳連任多次五星縣長，明年卸任，與賴清德不同派系，被視為光復嘉市強棒人選。擔任選對會委員的嘉義民進黨中常委陳茂松說，確實聽到勸進翁章梁跨區選市長聲音，他曾在搭高鐵遇見翁章梁，當面詢問外界傳言，翁章梁回應「要聽上面意思」，未表態。

過去翁章梁對參選市長笑稱「不可能」，認為遷戶籍及縣長任期是障礙。但隨著縣市長提名作業即將展開，民進黨為「光復嘉市」積極布局，相關可能性再浮上檯面。黨內人士分析，下屆縣長人選立委蔡易餘接棒成定局，縣長人選需初選，曾助賴清德黨內總統初選的議員黃榮利表態爭取提名，2股勢力相爭不利團結，蔡易餘換跑道選縣長，將產生立委補選，綠營仍勝算大，雖一般認為翁章梁是接棒立委最佳人選，但翁轉戰嘉市長有利兼顧中央地方選舉布局。

翁章梁出身學運世代，曾任野百合學運總指揮，歷任嘉縣社會局長、民進黨青年部主任、台南縣長陳唐山秘書、農委會副主委等職，連任縣長2次參選得票率都過半，是民進黨政治明星。勸進翁選市長黨內人士認為，翁章梁選嘉市長勝算大，王美惠續留國會，避免嘉市立委補選讓藍營有機可乘，又能使縣市長雙贏，保住2席立委，但最終仍得賴清德與王美惠、翁章梁、蔡易餘及黨內重要人士協調，才能定案。

對縣市長提名作業，陳茂松說，嘉縣長人選將辦理初選，嘉市先透過協調徵詢方式，若超過2人表態參選，仍需進行初選民調，翁章梁若要跨區選市長，必須選前4個月遷戶籍到嘉市登記參選。隨著2026大選腳步接近，縣市長綠營人選布局牽動地方選情，影響綠營整體戰略，翁章梁是否轉戰嘉市，將是觀察焦點。

明年卸任的嘉縣長翁章梁是否跨區選嘉市長，掀熱議話題。圖／嘉縣府提供
明年卸任的嘉縣長翁章梁是否跨區選嘉市長，掀熱議話題。圖／嘉縣府提供

