嘉縣布袋觀光業者推連假優惠 災後回復元氣帶動地方觀光財

丹娜絲颱風重創嘉義縣，也對觀光業帶來衝擊，布袋觀光漁筏業者已近2月沒生意，在努力修復遊憩下，已讓秘境「蛋糕沙灘」再成為旅遊重點，適逢22周年將於教師節等4連假災後重生計畫與布袋商家推出優惠方案，期盼回復旅遊元氣帶動地方觀光財。

今年7月6日丹娜颱風重創嘉義布袋產業，布袋觀光漁筏災損嚴重，觀光漁筏布袋海上巴士業者陳冠魁表示，受風災影響幾近2個月觀光停滯，主因風災損害嚴重，再來是因為缺工，導致復建一再延後，除了設施修復外，自己的3部觀光漁筏1部全毀，1部維修中，唯一的觀光漁筏勉力經營，力圖回復觀光元氣。

海上巴士主打景點龍宮溪出海口觀光秘境「蛋糕沙灘」設施受到風災摧殘，經業者月餘來災後復原，運用海洋廢棄物建置修復，逐漸恢復原貌，迎接後續連假觀光潮。網美拍照熱點包括海廢幌鞦韆、瓶水相逢、沙灘客棧、蠔運連連、等鱟站等。

陳冠魁說，今年布袋海上巴士22周年，推出風災後重生計畫，於教師節、中秋節、國慶日及光復節等4個連假，推出免費或半價搭乘優惠，另布袋津品餐廳用餐打卡送布袋海鮮盤，希望吸引更多遊客享受海上生態遨遊樂趣。

活動期間，只要身分證號號中有「3、5、7、9」4個字，即可免費搭乘（價值400元），中3碼者半價優惠搭船，另外憑船票到津品餐廳用餐，即免費送果汁或茶飲1瓶，打卡分享津品餐廳再送布袋海鮮盤1份。