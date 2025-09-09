快訊

「台南科技產業專區」啟動開發 補足南科半導體上游產業鏈缺口

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南科技產業專區規畫為南科延伸的創新聚落，補足半導體上游產業鏈缺口已完成地上物查估作業，本月16日辦第一場公聽會。聯合報系資料照片
台南科技產業專區規畫為南科延伸的創新聚落,補足半導體上游產業鏈缺口已完成地上物查估作業,本月16日辦第一場公聽會。聯合報系資料照片

台南市政府攜手中央推動重大都市計畫變更與區段徵收開發工程，將中西區和緯路延長段近30公頃低度使用學產基金土地轉型為「台南科技產業專區」，目前已完成地上物查估作業，本月16日辦第一場公聽會，預計明年初報內政部審議，並在年中完成公告。此區規畫為南科延伸的創新聚落，有效補足半導體上游產業鏈缺口，並推動在地人才培育、智慧製造與數位轉型。

地政局指出，配合產業轉型與科技政策，台南科技產業專區將導入科技產業之產品研發、實驗測試、企業營運總部、半導體IC設計、數位軟體、生物科技、新興科技等產業研發專區，形塑研發創新聚落，成為銜接南科的關鍵腹地。

此案已經內政部核定開發範圍及抵價地比例，地政局上月間已辦理地上物查估，並將在9月16日於西賢里活動中心舉辦第一場事業計畫公聽會，12月辦協議價購會議，明年初辦理區段徵收公聽會並將區段徵收計畫提報內政部審議，預計年中完成公告、補償費發放與土地囑託登記等相關事宜。

此區面積約30.23公頃，其中公有地比例99.74%，以教育部學產基金為主。過去土地多為三七五租約養殖使用，長期未能有效發揮土地利用效益，因此透過都更與區段徵收，重新規畫為產業用地與公共設施，並補償承租人，創造多贏。

開發後將同步取得約12公頃公共設施用地，考量區域地勢低窪且位於淹水潛勢區，特別規畫公園兼滯洪池總面積1.64公頃，其中滯洪池佔1.3公頃，另規劃廣場兼水利設施，未來透過出流管制、工程設計輔以透水鋪面與綠帶，避免開發後因逕流增加，造成原有排水系統負擔。

地政局長陳淑美說，此案整併原有3處未開闢學校用地，轉為第二種產業專用區兼容許文教使用，因應未來人口與產業人才子女就學需求；另規規畫3公頃文中小用地，兼顧產業與教育均衡發展。因應安平地區觀光需求，規畫設置1公頃停車場用地，提供市中心與觀光區假日停車需求。

台南科技產業專區規畫為南科延伸的創新聚落，補足半導體上游產業鏈缺口已完成地上物查估作業，本月16日辦第一場公聽會。圖／南市地政局提供
台南科技產業專區規畫為南科延伸的創新聚落,補足半導體上游產業鏈缺口已完成地上物查估作業,本月16日辦第一場公聽會。圖/南市地政局提供

