區區有站點！台南YouBike 2.0今突破千萬人次 年底再增10站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公共自行車YouBike 2.0今天突破1000萬使用人次，年底前會再擴增10處站點。圖／取自黃偉哲臉書
台南市公共自行車YouBike 2.0今天突破1000萬使用人次，年底前會再擴增10處站點。圖／取自黃偉哲臉書

台南市公共自行車YouBike 2.0今天正式突破1000萬使用人次，短短兩年半就達成重要里程碑，顯示共享單車已成為市民與旅客通勤、休閒的首選綠色運具。市府交通局表示，第1000萬人次幸運騎士可獲得價值5000元禮券，前後兩位使用者也能各獲獎勵。

市長黃偉哲指出，市府近年積極建置YouBike系統，兩年內已廣設615處站點，遍佈37個行政區，達成「區區有YouBike」的目標。目前全市共投入約6200輛公共自行車，其中包含900輛YouBike 2.0E電輔車，年底前還將再增設10處站點，持續擴大服務能量。

交通局長王銘德表示，自2023年2月啟用以來，YouBike 2.0累計騎乘次數快速成長，今天突破千萬人次，不僅凸顯市民高度使用意願，也象徵台南推動綠色運具的成果。為慶祝這項里程碑，交通局與微笑單車公司合作，除送出價值5000元禮券外，並在「YouBike南台灣粉絲團」及微笑單車官網推出抽獎活動，讓更多市民共享喜悅。

王銘德指出，目前站點多集中於交通節點（台鐵車站、轉運站、停車場）、學校社區與觀光景點，未來將盤點市民需求持續擴點與增車，讓公共自行車服務更便利。

目前持TPass通勤月票可享不限車種前30分鐘免費，台南市民卡則提供YouBike 2.0全時段半價優惠，YouBike 2.0E每30分鐘再補助10元。交通局呼籲市民與遊客多加利用，騎乘YouBike暢遊府城。

台南市公共自行車YouBike 2.0今天突破1000萬使用人次。圖／台南市交通局提供
台南市公共自行車YouBike 2.0今天突破1000萬使用人次。圖／台南市交通局提供
台南市公共自行車YouBike 2.0今天突破1000萬使用人次，年底前會再擴增10處站點。圖／台南市交通局提供
台南市公共自行車YouBike 2.0今天突破1000萬使用人次，年底前會再擴增10處站點。圖／台南市交通局提供

YouBike YouBike 2.0 綠色運具

