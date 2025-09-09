快訊

印尼籍移工入境被檢出發燒 台南新增1例登革熱境外移入案例

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市衛生局病媒蚊監測人員在社區環境巡檢和防治。圖／南市衛生局提供
高雄近期發生本土登革熱群聚，目前已累計12例確診，讓衛福部疾管署代理署長羅一鈞也親自到高雄坐鎮，鄰近的台南也不敢輕忽。南市衛生局今公布新增1例登革熱境外移入，為柳營區一名印尼籍移工，因入境時出現發燒症狀，經檢驗確診登革熱。

衛生局表示，該名家住柳營區的印尼籍移工7日從高雄小港機場入境，因入境時出現發燒症狀，機場篩檢站進行登革熱通報，經實驗室檢驗結果PCR陽性確診，隨即前往高雄的醫院住院治療，預計待病毒血症期結束才會進台南市社區，因此該案也無需進行化學防治。

衛生局提到，該案為台南今年登革熱境外移入第11例，當前國際間登革熱疫情仍嚴峻，全台已累計161例登革熱境外移入確定病例，感染國家來源以印尼、越南、泰國及菲律賓為主，且鄰近縣市也出現12例登革熱本土個案。

衛生局說明，目前正值登革熱病媒蚊孳生高原期，只要積水0.5公分高度即可孳生病媒蚊孑孓，為強化登革熱各項防疫，4月起若查獲孳生源將依法開立舉發單，截至8日，5個月來累計開立舉發通知書共達1110件，以住家遭開單最多約達7成，其次為空地、工地、果菜園、空屋。

衛生局強調，遭開立舉發通知書的孳生病媒蚊容器皆為日常生活常見的物品，像是桶、缸、甕、盆等，呼籲民眾應定期巡檢住家戶內外環境及清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，消滅病媒蚊孳生源，近期已請醫療機構提高警覺，主動詢問落實T.O.C.C.，共同防治登革熱。

台南市衛生局今年4月起查獲孳生源將依法開立舉發單，截至8日，5個月來累計開立舉發通知書共達1110件，而孳生病媒蚊容器皆為日常生活常見的物品，像是桶、缸、甕、盆等。圖／南市衛生局提供
