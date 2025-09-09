快訊

糗！「吃屎哥」詛咒柯文哲失靈 冥紙買成金紙…民俗專家曝下場

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

鼓勵青年學生參與市政 台南市府9局處釋出16名工讀職缺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市開放16名非暑期工讀名額，即日起開放報名。圖／台南市研考會提供
台南市開放16名非暑期工讀名額，即日起開放報名。圖／台南市研考會提供

台南市政府10月至12月將釋出16個非暑期工讀職缺，由經發局、財稅局、教育局、農業局、觀旅局、環保局、衛生局、秘書處及研考會等9個局處提供，適合設籍台南並就讀國內大專院校及研究所的在學學生，以及就讀於台南各大專院校的外縣市學生申請。

研考會主委王效文表示，本次工讀內容涵蓋行政文書、旅遊服務、社群經營等，工讀時間彈性，鼓勵青年利用課餘時段增加實務經驗，也能補貼生活所需。

市長黃偉哲強調，青年是城市創新的動能，市府持續打造多元參與平台，讓學生透過工讀近距離認識市政，累積職場力，並在公共服務過程中找到自我價值。

研考會指出，自2024年首次統籌推出非暑期工讀計畫以來，已成為青年了解公共政策與強化專業技能的重要管道。此次報名自即日起至9月15日止（線上報名至當晚11時59分），面試預計於9月27日在勞工育樂中心舉行。報名方式可採掛號郵寄或線上上傳表件，簡章下載網址：https://reurl.cc/Rk8aWD。

台南 青年 衛生局

延伸閱讀

新北日文版捷運地圖33站名出包 觀旅局：新版折頁已更新

影／七夕屏警推反詐影片 BL劇情網友驚呼「也太腐！」

大專院校師生限定 搭船半價遊馬祖國際藝術島

遭控霸凌特教生、要求回捐工讀金 台北海洋科大教授否認：曾幫學生募款

相關新聞

印尼籍移工入境被檢出發燒 台南新增1例登革熱境外移入案例

高雄近期發生本土登革熱群聚，目前已累計12例確診，讓衛福部疾管署代理署長羅一鈞也親自到高雄坐鎮，鄰近的台南也不敢輕忽。南...

嘉市家樂福北門店熄燈倒數 地方憂商圈沒落成治安髒亂隱患

嘉義市東區家樂福北門店公告22日熄燈退場，結束17年營運。業者公告「一件不留」大出清活動，吸引大量人潮前往搶購優惠商品，...

布袋港風力發電案喊停 台電終止合約原因曝

民進黨執政為達成非核家園，積極推動綠能政策，傳出地方抗爭。日前台東沿海規畫設置58座陸域風機引發居民反對；4年多前，台電...

嘉縣布袋觀光業者推連假優惠 災後回復元氣帶動地方觀光財

丹娜絲颱風重創嘉義縣，也對觀光業帶來衝擊，布袋觀光漁筏業者已近2月沒生意，在努力修復遊憩下，已讓秘境「蛋糕沙灘」再成為旅...

澳洲食品展獨立設「台南館」 黃偉哲率台南隊拓展國際商機

台南市長黃偉哲與市府農業局率隊參加「2025澳洲食品展」（Fine Food Australia），今年特別獨立設置「台...

民進黨備戰2026地方大選 翁章梁是否跨區轉戰嘉市長熱議話題

大罷免結束，兼民進黨主席的賴清德總統主持中常會，通過成立「2026年選舉對策委員會」，目標贏得明年縣市長大選，其中綠營能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。