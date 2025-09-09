鼓勵青年學生參與市政 台南市府9局處釋出16名工讀職缺
台南市政府10月至12月將釋出16個非暑期工讀職缺，由經發局、財稅局、教育局、農業局、觀旅局、環保局、衛生局、秘書處及研考會等9個局處提供，適合設籍台南並就讀國內大專院校及研究所的在學學生，以及就讀於台南各大專院校的外縣市學生申請。
研考會主委王效文表示，本次工讀內容涵蓋行政文書、旅遊服務、社群經營等，工讀時間彈性，鼓勵青年利用課餘時段增加實務經驗，也能補貼生活所需。
市長黃偉哲強調，青年是城市創新的動能，市府持續打造多元參與平台，讓學生透過工讀近距離認識市政，累積職場力，並在公共服務過程中找到自我價值。
研考會指出，自2024年首次統籌推出非暑期工讀計畫以來，已成為青年了解公共政策與強化專業技能的重要管道。此次報名自即日起至9月15日止（線上報名至當晚11時59分），面試預計於9月27日在勞工育樂中心舉行。報名方式可採掛號郵寄或線上上傳表件，簡章下載網址：https://reurl.cc/Rk8aWD。
