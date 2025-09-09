快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

聽新聞
0:00 / 0:00

國光客運西螺站走入歷史...統聯客運接手 嘉義站點穩定成長

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國光客運嘉義站目前經營台北、台中路線，並負責嘉義市區電動公車，以及市府委託的後火車站先期轉運中心業務。記者魯永明 ／攝影
國光客運嘉義站目前經營台北、台中路線，並負責嘉義市區電動公車，以及市府委託的後火車站先期轉運中心業務。記者魯永明 ／攝影

老字號長途客運國光客運近年經營陷入困境，8月31日，宣布停駛台北-高雄在內8條南部中長途國道路線，日前更撤出雲林西螺鎮，結束經營最久長途客運服務，走入歷史。嘉義區監理所表示，西螺站點昨起由統聯客運接手載客，乘客權益不受影響；但國光客運嘉義站點是否會受這波南部中長途國道路線停駛，以及西螺站點撤出波及，引起外界關注。

國光客運在台鐵、高鐵雙鐵競爭下，客源大量流失，加上疫情衝擊，撤出雲林西螺鎮，日前在西螺最後一班車開出時，站務人員不捨地與搭車民眾揮手道別，許多長年使用的老顧客也感到錯愕與惋惜。由於西螺鎮沒有火車站，客運一直是居民南北長途出行的重要依靠。地方民代建議，應由其他業者進駐西螺轉運站，保障民眾交通權益。

對此，嘉義區監理所表示，國光撤出的1838台北-高雄、1839台北-屏東、1862桃園-高雄三條路線，已由統聯客運昨起接手，乘車地點改為交流道附近的統聯西螺站，並維持原有班次，必要時機動增班，民眾搭車權益不受影響。此外，中短程接駁仍可搭乘日統客運。

儘管國光在南部與西螺的營運點陸續熄燈，嘉義地區據點暫時仍屹立不搖。嘉義站目前經營台北、台中路線，並負責嘉義市區電動公車，以及市府委託的後火車站先期轉運中心業務。特別是電動公車載客服務表現亮眼，獲評為全國典範，顯示嘉義在國光版圖中的重要性。不過，挑戰依然嚴峻。嘉義轉運中心原本有7家中長途客運業者進駐，如今只剩國光、統聯、和欣與員林客運；其中和欣客運已在6月底停止嘉義-高雄線，顯見雙鐵分流效應持續擴大。

嘉義 統聯 火車站

延伸閱讀

嘉義台82垃圾車失控翻覆 垃圾灑滿地暫時封閉車道

基隆國光客運臨時站已全拆…闢建廣場前臨時鋪面 設計3種顏色供選擇

西螺30多年國光客運走入歷史 民眾揮別不捨也怨聲四起

國光客運2度宣布路線停駛 公路局曝還有6條未爆彈

相關新聞

嘉市家樂福北門店熄燈倒數 地方憂商圈沒落成治安髒亂隱患

嘉義市東區家樂福北門店公告22日熄燈退場，結束17年營運。業者公告「一件不留」大出清活動，吸引大量人潮前往搶購優惠商品，...

布袋港風力發電案喊停 台電終止合約原因曝

民進黨執政為達成非核家園，積極推動綠能政策，傳出地方抗爭。日前台東沿海規畫設置58座陸域風機引發居民反對；4年多前，台電...

國光客運西螺站走入歷史...統聯客運接手 嘉義站點穩定成長

老字號長途客運國光客運近年經營陷入困境，8月31日，宣布停駛台北-高雄在內8條南部中長途國道路線，日前更撤出雲林西螺鎮，...

民進黨大摸彩？電視冰箱樣樣有 雲林黨部賑災家電送到家

7月颱風豪雨，雲林縣不少家庭受災，房舍受損，家電也泡水，生活受影響，為讓受災戶恢復正常生活，民進黨號召各界募集愛心家電，...

台南西門商場再造 盼修舊如舊

台南精華地段的古蹟西市場近期重新開幕吸引人潮，緊鄰市場的西門商場也營運92年，為中南部重要的布料集散地、更是老台南人共同...

送愛心家電進雲林口湖 民進黨助災民重建生活

丹娜絲颱風加上豪雨重創雲林地區，造成許多家庭的生活受到嚴重影響。民進黨與電器公會合作募集愛心家電，今天將冰箱等家電送到口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。