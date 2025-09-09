國光客運西螺站走入歷史...統聯客運接手 嘉義站點穩定成長

老字號長途客運國光客運近年經營陷入困境，8月31日，宣布停駛台北-高雄在內8條南部中長途國道路線，日前更撤出雲林西螺鎮，結束經營最久長途客運服務，走入歷史。嘉義區監理所表示，西螺站點昨起由統聯客運接手載客，乘客權益不受影響；但國光客運嘉義站點是否會受這波南部中長途國道路線停駛，以及西螺站點撤出波及，引起外界關注。

國光客運在台鐵、高鐵雙鐵競爭下，客源大量流失，加上疫情衝擊，撤出雲林西螺鎮，日前在西螺最後一班車開出時，站務人員不捨地與搭車民眾揮手道別，許多長年使用的老顧客也感到錯愕與惋惜。由於西螺鎮沒有火車站，客運一直是居民南北長途出行的重要依靠。地方民代建議，應由其他業者進駐西螺轉運站，保障民眾交通權益。

對此，嘉義區監理所表示，國光撤出的1838台北-高雄、1839台北-屏東、1862桃園-高雄三條路線，已由統聯客運昨起接手，乘車地點改為交流道附近的統聯西螺站，並維持原有班次，必要時機動增班，民眾搭車權益不受影響。此外，中短程接駁仍可搭乘日統客運。

儘管國光在南部與西螺的營運點陸續熄燈，嘉義地區據點暫時仍屹立不搖。嘉義站目前經營台北、台中路線，並負責嘉義市區電動公車，以及市府委託的後火車站先期轉運中心業務。特別是電動公車載客服務表現亮眼，獲評為全國典範，顯示嘉義在國光版圖中的重要性。不過，挑戰依然嚴峻。嘉義轉運中心原本有7家中長途客運業者進駐，如今只剩國光、統聯、和欣與員林客運；其中和欣客運已在6月底停止嘉義-高雄線，顯見雙鐵分流效應持續擴大。