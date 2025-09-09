民進黨大摸彩？電視冰箱樣樣有 雲林黨部賑災家電送到家
7月颱風豪雨，雲林縣不少家庭受災，房舍受損，家電也泡水，生活受影響，為讓受災戶恢復正常生活，民進黨號召各界募集愛心家電，雲林縣黨部在口湖鄉公所前擺滿電視冰箱等舉辦「家電賑災」，路人誤以為是辦大摸彩，志工也陸續把各式家電送到家安裝，受災戶揪感心。
這場愛心家電捐助活動昨天下午在口湖鄉公所前舉辦，立委、黨部主委劉建國、縣議員蔡孟真、口湖鄉長李龍飛等人出席。劉建國說，接連風雨雲林各地紛傳災情，有的淹水、有的屋頂被掀，尤其有不少家庭的家電因雨泡水受損，影響生活起居。
風災以來，地方首長、民意代表不時接獲反映，有人冰箱電視泡水，重新購買也是一大負擔，於是雲林縣黨部透過黨中央及電器公會全聯會發起募集愛心家電，包含冰箱、電視、電風扇、洗衣機、電子鍋、除濕機等，提供給受災戶使用，減輕受災戶負擔。
劉建國指出，這些愛心家電將送給北港鎮、大埤鄉、口湖鄉等受災戶，且由志工會同專業人員逐一送到府幫忙安裝。
蔡孟真表示，災後很多住家的屋頂被吹掀，當時中央除了第一時間提出補助屋頂方案，口湖鄉也媒合雲林同鄉會等民間慈善團體提供補助，這次更提供實用的電器用品，相信可讓受災戶很快恢復正常生活。口湖鄉長李龍飛也代表感謝各界的愛心。
