快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

民進黨大摸彩？電視冰箱樣樣有 雲林黨部賑災家電送到家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部發起風災愛心家電救助，發送大批電視冰箱等家電，讓受災戶早日恢復正常生活。記者蔡維斌／翻攝
民進黨雲林縣黨部發起風災愛心家電救助，發送大批電視冰箱等家電，讓受災戶早日恢復正常生活。記者蔡維斌／翻攝

7月颱風豪雨，雲林縣不少家庭受災，房舍受損，家電也泡水，生活受影響，為讓受災戶恢復正常生活，民進黨號召各界募集愛心家電，雲林縣黨部在口湖鄉公所前擺滿電視冰箱等舉辦「家電賑災」，路人誤以為是辦大摸彩，志工也陸續把各式家電送到家安裝，受災戶揪感心。

這場愛心家電捐助活動昨天下午在口湖鄉公所前舉辦，立委、黨部主委劉建國、縣議員蔡孟真、口湖鄉長李龍飛等人出席。劉建國說，接連風雨雲林各地紛傳災情，有的淹水、有的屋頂被掀，尤其有不少家庭的家電因雨泡水受損，影響生活起居。

風災以來，地方首長、民意代表不時接獲反映，有人冰箱電視泡水，重新購買也是一大負擔，於是雲林縣黨部透過黨中央及電器公會全聯會發起募集愛心家電，包含冰箱、電視、電風扇、洗衣機、電子鍋、除濕機等，提供給受災戶使用，減輕受災戶負擔。

劉建國指出，這些愛心家電將送給北港鎮、大埤鄉、口湖鄉等受災戶，且由志工會同專業人員逐一送到府幫忙安裝。

蔡孟真表示，災後很多住家的屋頂被吹掀，當時中央除了第一時間提出補助屋頂方案，口湖鄉也媒合雲林同鄉會等民間慈善團體提供補助，這次更提供實用的電器用品，相信可讓受災戶很快恢復正常生活。口湖鄉長李龍飛也代表感謝各界的愛心。

民進黨雲林縣黨部發起風災愛心家電救助，發送大批電視冰箱等家電，讓受災戶早日恢復正常生活。記者蔡維斌／翻攝
民進黨雲林縣黨部發起風災愛心家電救助，發送大批電視冰箱等家電，讓受災戶早日恢復正常生活。記者蔡維斌／翻攝
民進黨雲林縣黨部發起風災愛心家電救助，發送大批電視冰箱等家電，讓受災戶早日恢復正常生活。記者蔡維斌／翻攝
民進黨雲林縣黨部發起風災愛心家電救助，發送大批電視冰箱等家電，讓受災戶早日恢復正常生活。記者蔡維斌／翻攝
民進黨雲林縣黨部發起風災愛心家電救助，發送大批電視冰箱等家電，讓受災戶早日恢復正常生活。記者蔡維斌／翻攝
民進黨雲林縣黨部發起風災愛心家電救助，發送大批電視冰箱等家電，讓受災戶早日恢復正常生活。記者蔡維斌／翻攝
民進黨雲林縣黨部發起風災愛心家電救助，發送大批電視冰箱等家電，讓受災戶早日恢復正常生活。記者蔡維斌／翻攝
民進黨雲林縣黨部發起風災愛心家電救助，發送大批電視冰箱等家電，讓受災戶早日恢復正常生活。記者蔡維斌／翻攝

愛心 口湖鄉 受災戶

延伸閱讀

傳政府買美武器將返利到民進黨帳戶 綠營駁：海外黨部經費來自募款

送愛心家電進雲林口湖 民進黨助災民重建生活

「虎尾潮」第三期動工 打造雲林水漾新里程碑

林內鄉山區道路崩塌 立委劉建國籲中央經費支援修復

相關新聞

嘉市家樂福北門店熄燈倒數 地方憂商圈沒落成治安髒亂隱患

嘉義市東區家樂福北門店公告22日熄燈退場，結束17年營運。業者公告「一件不留」大出清活動，吸引大量人潮前往搶購優惠商品，...

布袋港風力發電案喊停 台電終止合約原因曝

民進黨執政為達成非核家園，積極推動綠能政策，傳出地方抗爭。日前台東沿海規畫設置58座陸域風機引發居民反對；4年多前，台電...

國光客運西螺站走入歷史...統聯客運接手 嘉義站點穩定成長

老字號長途客運國光客運近年經營陷入困境，8月31日，宣布停駛台北-高雄在內8條南部中長途國道路線，日前更撤出雲林西螺鎮，...

民進黨大摸彩？電視冰箱樣樣有 雲林黨部賑災家電送到家

7月颱風豪雨，雲林縣不少家庭受災，房舍受損，家電也泡水，生活受影響，為讓受災戶恢復正常生活，民進黨號召各界募集愛心家電，...

台南西門商場再造 盼修舊如舊

台南精華地段的古蹟西市場近期重新開幕吸引人潮，緊鄰市場的西門商場也營運92年，為中南部重要的布料集散地、更是老台南人共同...

送愛心家電進雲林口湖 民進黨助災民重建生活

丹娜絲颱風加上豪雨重創雲林地區，造成許多家庭的生活受到嚴重影響。民進黨與電器公會合作募集愛心家電，今天將冰箱等家電送到口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。