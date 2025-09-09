快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市家樂福北門店熄燈倒數 地方憂商圈沒落成治安髒亂隱患

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市東區家樂福北門店公告22日熄燈退場，結束17年營運。業者公告「一件不留」大出清活動，吸引大量人潮前往搶購優惠商品，但也讓居民感嘆失去了便利採買與休閒的好去處。記者魯永明／攝影
嘉義市東區家樂福北門店公告22日熄燈退場，結束17年營運。業者公告「一件不留」大出清活動，吸引大量人潮前往搶購優惠商品，但也讓居民感嘆失去了便利採買與休閒的好去處。記者魯永明／攝影

嘉義市東區家樂福北門店公告22日熄燈退場，結束17年營運。業者公告「一件不留」大出清活動，吸引大量人潮前往搶購優惠商品，但也讓居民感嘆失去了便利採買與休閒的好去處，隨著家樂福即將撤出、人潮退散，地方擔心商圈消失可能淪為治安環境死角，希望提供銀髮族運動、聚會使用；市府文化局說，在未撥用蓋總圖書館約1年多空窗期，如何規畫使用，會邀土地及建物產權者國有財產署嘉義辦事處，以及家樂福研商，做好評估。

北門店2008年開幕以來，憑藉寬敞賣場與便利停車，成為東區居民的重要商圈。然而，統一集團2023年全面收購家樂福後，啟動全台門市盤點，因北門店長期虧損，最終決定結束營運。未來，北門店所在位置將規畫興建嘉市立總圖書館，但工程預計要到2027年才動工，也就是說，從熄燈到新館動工仍有1年多的空窗期。居民憂心，隨著家樂福撤出、人潮退散，商圈轉為安靜黑暗，甚至可能成為治安與環境的死角。

對此，北門家樂福所在地林森里長林靜賢建議，當地已有停車場，熄燈後的場地可暫時開放作為周邊林森、仁義、太平等里鄰活動空間，尤其提供銀髮族運動、聚會之用。他指出，這幾個里目前均缺乏活動中心，若能善用北門店空間，不僅便利居民，也能避免商圈沒落、環境髒亂。

文化局長謝育哲回應，地方建議會納入評估，並將與家樂福、國有財產署嘉義辦事處協調。國有財產署嘉義辦事處表示，北門店土地已規畫為總圖用地，當初與家樂福簽約租期5年期，因業者不堪虧損提前終止合約。後續將依市府需求配合調整，必要時可提前撥用。隨著家樂福北門店熄燈倒數，東區居民生活將面臨轉變，如何妥善運用空窗期場地，避免商圈沉寂，也考驗地方政府與社區智慧。

嘉義市東區家樂福北門店公告22日熄燈退場，結束17年營運。業者公告「一件不留」大出清活動，吸引大量人潮前往搶購優惠商品，但也讓居民感嘆失去了便利採買與休閒的好去處。記者魯永明／攝影
嘉義市東區家樂福北門店公告22日熄燈退場，結束17年營運。業者公告「一件不留」大出清活動，吸引大量人潮前往搶購優惠商品，但也讓居民感嘆失去了便利採買與休閒的好去處。記者魯永明／攝影

嘉義 北門 家樂福

延伸閱讀

豆花控心碎！ 台北「小南門傳統豆花」通化店無預警熄燈　宜蘭「學姐豆花」9／14將退場

統一併購家樂福超市 嘉市家樂福北門店22日熄燈掀搶購人潮

營運36年宜蘭縣農會生鮮超市難抵競爭年年虧 月底將熄燈民眾不捨

嘉市家樂福北門店確定營業至9月22日 感恩回饋大出清

相關新聞

嘉市家樂福北門店熄燈倒數 地方憂商圈沒落成治安髒亂隱患

嘉義市東區家樂福北門店公告22日熄燈退場，結束17年營運。業者公告「一件不留」大出清活動，吸引大量人潮前往搶購優惠商品，...

布袋港風力發電案喊停 台電終止合約原因曝

民進黨執政為達成非核家園，積極推動綠能政策，傳出地方抗爭。日前台東沿海規畫設置58座陸域風機引發居民反對；4年多前，台電...

國光客運西螺站走入歷史...統聯客運接手 嘉義站點穩定成長

老字號長途客運國光客運近年經營陷入困境，8月31日，宣布停駛台北-高雄在內8條南部中長途國道路線，日前更撤出雲林西螺鎮，...

民進黨大摸彩？電視冰箱樣樣有 雲林黨部賑災家電送到家

7月颱風豪雨，雲林縣不少家庭受災，房舍受損，家電也泡水，生活受影響，為讓受災戶恢復正常生活，民進黨號召各界募集愛心家電，...

台南西門商場再造 盼修舊如舊

台南精華地段的古蹟西市場近期重新開幕吸引人潮，緊鄰市場的西門商場也營運92年，為中南部重要的布料集散地、更是老台南人共同...

送愛心家電進雲林口湖 民進黨助災民重建生活

丹娜絲颱風加上豪雨重創雲林地區，造成許多家庭的生活受到嚴重影響。民進黨與電器公會合作募集愛心家電，今天將冰箱等家電送到口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。