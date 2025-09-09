嘉市家樂福北門店熄燈倒數 地方憂商圈沒落成治安髒亂隱患

嘉義市東區家樂福北門店公告22日熄燈退場，結束17年營運。業者公告「一件不留」大出清活動，吸引大量人潮前往搶購優惠商品，但也讓居民感嘆失去了便利採買與休閒的好去處，隨著家樂福即將撤出、人潮退散，地方擔心商圈消失可能淪為治安環境死角，希望提供銀髮族運動、聚會使用；市府文化局說，在未撥用蓋總圖書館約1年多空窗期，如何規畫使用，會邀土地及建物產權者國有財產署嘉義辦事處，以及家樂福研商，做好評估。

北門店2008年開幕以來，憑藉寬敞賣場與便利停車，成為東區居民的重要商圈。然而，統一集團2023年全面收購家樂福後，啟動全台門市盤點，因北門店長期虧損，最終決定結束營運。未來，北門店所在位置將規畫興建嘉市立總圖書館，但工程預計要到2027年才動工，也就是說，從熄燈到新館動工仍有1年多的空窗期。居民憂心，隨著家樂福撤出、人潮退散，商圈轉為安靜黑暗，甚至可能成為治安與環境的死角。

對此，北門家樂福所在地林森里長林靜賢建議，當地已有停車場，熄燈後的場地可暫時開放作為周邊林森、仁義、太平等里鄰活動空間，尤其提供銀髮族運動、聚會之用。他指出，這幾個里目前均缺乏活動中心，若能善用北門店空間，不僅便利居民，也能避免商圈沒落、環境髒亂。