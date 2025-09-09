布袋港風力發電案喊停 台電終止合約原因曝

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
4年多前，台電計畫在嘉義縣布袋港北側堤防防風林設4座風力發電機，因居民抗爭，台電再生能源處已與得標廠商終止合約，風電喊停，居民感到欣慰，圖為布袋商港。記者魯永明／攝影
民進黨執政為達成非核家園，積極推動綠能政策，傳出地方抗爭。日前台東沿海規畫設置58座陸域風機引發居民反對；4年多前，台電計畫在嘉義縣布袋港北側堤防防風林設4座風力發電機，因居民抗爭，台電再生能源處已與得標廠商終止合約，風電喊停，居民感到欣慰。

布袋港風力發電案最早由台電再生能源署規畫，2021年10月19日公告，工程順利招標，總預算5億7800萬元，原訂2028年12月7日完工。該案雖通過環評審查，但因地方居民持續抗爭，台電輸供電事業部南區施工處證實，承辦的再生能源因居民抗爭，已與得標廠商終止合約。

布袋鎮長蔡瑋傑對此表示，他不反對再生能源發展，但強調設置風機前必須與地方充分溝通，取得居民共識。當地岑海里長翁億穎得知台電終止風電計畫，直言「終於鬆了一口氣」，認為地方努力總算有成果。回顧當年，台電原計畫在布袋港北堤防內側防風林設置3至4支風機，但居民質疑設置規模不符成本效益，憂心低頻噪音影響健康，甚至衝擊漁業生計及生態環境。

當時環評委員指出，基地位於朴子溪河口濕地與好美寮濕地間，屬國家級濕地範圍，風機運轉產生的渦流可能危害候鳥遷徙，要求台電補充調查報告。雖然後續補件獲得環評通過，

但地方疑慮並未消除。台電曾安排居民前往彰化參觀風機運作，試圖釋疑，卻未能化解反對聲浪。多年來，計畫進展緩慢，直到近日傳出合約終止，地方才確定風電計畫不再推動。

布袋港風力發電計畫原屬台電「十年風電發展計畫」的一環，五期計畫涵蓋彰化、雲林及嘉義布袋。然而，布袋案因地點敏感、民意對立，最終仍以流局收場，突顯再生能源推動過程中，中央規畫與地方需求之間的拉鋸。

