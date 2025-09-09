台南西門商場再造 盼修舊如舊

台南精華地段的古蹟西市場近期重新開幕吸引人潮，緊鄰市場的西門商場也營運92年，為中南部重要的布料集散地、更是老台南人共同的記憶，商家也盼「修舊如舊」、改善環境，昨經濟部、市府等單位會勘，立委喊話趕緊整修，讓人潮外溢至此。

南市財稅局說明，為加速縫合西門商場與西市場兩側景觀，西門商場環境再造計畫第2期統包工程獲核定1750萬元預算，預計本月發包，將整合商場內原有照明、管線、消防指示燈，及增設監視系統等，另破損地坪重新鋪設，改善公共區域環境，東側廊道則設置歷史脈絡展示空間。

市府市場處表示，未來規畫朝向「歷史廊道」方向發展，讓古蹟市場與商場帶動周邊街區共榮發展。

西市場為L型，與國華街、中正路平行，市場東側緊鄰的即是西門商場，最早販售流行商品，後來轉型為布市。

西門商場發展協會理事長葉素汝說，商場內約41家店面，業別種類以布莊、服飾材料等為主，且建物以阿里山木材為建材，採用榫接建築工法打造兩層樓的回字型建築，如今已相當罕見。

「很多人會誤以為西門商場就是西市場！」葉素汝指出，兩者性質不同，且商場一直以來客群固定，也沒有想蹭西市場熱潮，希望能將商場外露的電線重新整理，並規畫亮點。

立委陳亭妃邀經濟部商業署及南市財稅局、經發局等單位會勘西門商場，陳亭妃說，近期西市場古蹟重建整修重新開幕，該如何把西市場、商場的故事呈現？而市府編列商場環境再造計畫第2期，先前因一般性補助款而卡關，目前透過追加預算方式重新啟動，建議應同時把布市歷史人文故事透過時光廊道的方式完整展現，相信能使觀光人潮外溢。

有西門商場的商家表示，希望環境再造時能夠修舊如舊，「千萬別修舊如新，否則就失去了商場原有的氛圍」。