送愛心家電進雲林口湖 民進黨助災民重建生活

中央社／ 雲林縣8日電
民進黨與電器公會合作募集愛心家電，今天將冰箱等家電送到口湖鄉受災戶家中，協助居民重建生活。 圖／取自劉建國臉書
丹娜絲颱風加上豪雨重創雲林地區，造成許多家庭的生活受到嚴重影響。民進黨與電器公會合作募集愛心家電，今天將冰箱等家電送到口湖鄉受災戶家中，協助居民重建生活。

民進黨立委、雲林縣黨部主委劉建國今天率領黨公職人員前進口湖鄉，將冰箱等20件家電送到災民家中。

劉建國今天表示，丹娜絲颱風及8月豪雨重創雲林地區，尤其是口湖鄉，口湖鄉長李龍飛和民進黨雲林縣議員蔡孟真等人反映許多需要中央協助的事項，也有災民重建家園所面臨的困難。

劉建國說，災民反映家電問題，民進黨中央黨部及電器公會全聯會募集許多的愛心家電，包含冰箱、電視、電風扇、洗衣機、電子鍋等，提供給受災戶使用，免除一筆添購的花費。

李龍飛表示，感謝劉建國、蔡孟真及民進黨黨部，結合許多各界資源，幫助口湖鄉的災民，讓生活可以趕緊恢復正常，也感謝各界的資源幫忙。

蔡孟真指出，丹娜絲風災後，很多住家屋頂被吹掀，政府在第一時間提出補助屋頂政策，因此口湖鄉也有媒合民間慈善團體，如雲林同鄉會等對災民進行補助，今天也感謝中央黨部媒合電器用品，給受災戶使用。

雲林縣政府今天宣布，雲林縣受丹娜絲颱風及豪雨影響，行政院已公告將雲林縣全區納入災區範圍，縣府從今天起開放受理申請「雲林縣受災店家、攤（鋪）商援助方案」，如店家因丹娜絲颱風及豪雨受災造成生財器具毀損，經雲林縣政府審查通過，補助店家援助金新台幣1萬元，期望減輕商家經濟損失，協助店家恢復營運。

