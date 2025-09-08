成大醫學院迎新...警分局入校宣導 談交通也提醒裸聊視訊風險

台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時進入校園與3百名師生互動，面對莘莘學子提示「路口停讓」、「防禦駕駛」等交通安全觀念，以及提醒留意近來常見的「裸聊詐騙」、「一頁式網購詐騙」，幫助學生降低不必要的被害風險。

根據交通部統計，9至12月向來為全台交通事故高峰時期，第五分局分析台南市北區今年上半年的交通事故則發現，事故年齡以20至24歲最多、40至44歲上班族次之、25至29歲再次之，故年輕機車通勤族、學生族為交通事故防制的重點。

第五分局副分局長陳柏宇今天率領分局宣導團，在成大醫學院成杏廳以簡報提醒學生要注意遵守交通安全規則，騎車或開車時，也要注意養成路口停讓、防禦駕駛、配戴安全帽、勿分心使用3C產品等好習慣，並設置相關宣導攤位。

此外，近期裸聊視訊詐騙、一頁式購物詐騙案例層出不窮，受害年輕族群亦不在少數，分局也向學生介紹詐騙常見手法及特徵；如接獲陌生來電或境外來電（開頭有+）務必須提高警覺，提醒學生如何保護自己，避免成為下個受害者。