快訊

柯文哲返老家…「吃屎哥」突現身撒冥紙、與小草互嗆 遭警帶走送辦

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

成大醫學院迎新...警分局入校宣導 談交通也提醒裸聊視訊風險

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時，進入校園提醒留意近來常見的「裸聊詐騙」、「一頁式網購詐騙」，幫助學生降低不必要的被害風險。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時，進入校園提醒留意近來常見的「裸聊詐騙」、「一頁式網購詐騙」，幫助學生降低不必要的被害風險。記者袁志豪／翻攝

台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時進入校園與3百名師生互動，面對莘莘學子提示「路口停讓」、「防禦駕駛」等交通安全觀念，以及提醒留意近來常見的「裸聊詐騙」、「一頁式網購詐騙」，幫助學生降低不必要的被害風險。

根據交通部統計，9至12月向來為全台交通事故高峰時期，第五分局分析台南市北區今年上半年的交通事故則發現，事故年齡以20至24歲最多、40至44歲上班族次之、25至29歲再次之，故年輕機車通勤族、學生族為交通事故防制的重點。

第五分局副分局長陳柏宇今天率領分局宣導團，在成大醫學院成杏廳以簡報提醒學生要注意遵守交通安全規則，騎車或開車時，也要注意養成路口停讓、防禦駕駛、配戴安全帽、勿分心使用3C產品等好習慣，並設置相關宣導攤位。

此外，近期裸聊視訊詐騙、一頁式購物詐騙案例層出不窮，受害年輕族群亦不在少數，分局也向學生介紹詐騙常見手法及特徵；如接獲陌生來電或境外來電（開頭有+）務必須提高警覺，提醒學生如何保護自己，避免成為下個受害者。

第五分局指出，本月為交通部訂定的「交通安全月」，分局將落實執法，也請用路人相互尊重，行人應遵守交通規則，駕駛於行經路口時，亦應放慢速度注意路況；轉彎時擺頭確認行人穿越道有無人、車通行，共同營造友善的用路環境。

台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時，進入校園與3百名師生互動，面對莘莘學子提示「路口停讓」、「防禦駕駛」等交通安全觀念。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時，進入校園與3百名師生互動，面對莘莘學子提示「路口停讓」、「防禦駕駛」等交通安全觀念。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時，進入校園與3百名師生互動，面對莘莘學子提示「路口停讓」、「防禦駕駛」等交通安全觀念。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時，進入校園與3百名師生互動，面對莘莘學子提示「路口停讓」、「防禦駕駛」等交通安全觀念。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時，進入校園與3百名師生互動，面對莘莘學子提示「路口停讓」、「防禦駕駛」等交通安全觀念。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時，進入校園與3百名師生互動，面對莘莘學子提示「路口停讓」、「防禦駕駛」等交通安全觀念。記者袁志豪／翻攝

校園 詐騙 交通事故

延伸閱讀

駕駛肇事致傷亡重考領照費用調漲 交通部：最快年底上路

「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫

誤植「最佳辯士」被5校退貨…他談35天逆襲上成大關鍵：媽媽一句話點醒

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

相關新聞

號稱「北基隆南虎尾」的虎尾大普度 可望登錄為雲林無形文資

有「北基隆、南虎尾」之稱的雲林縣虎尾中元文化祭，每年8大普度區吸引數萬人潮，也是雲林最具規模和歷史的普度盛會，但迄今這盛...

成大醫學院迎新...警分局入校宣導 談交通也提醒裸聊視訊風險

台南市警第五分局今天在成功大學醫學院舉辦迎新活動時進入校園與3百名師生互動，面對莘莘學子提示「路口停讓」、「防禦駕駛」等...

12.8萬選票見證 雲林100個人氣景點一次公開

雲林縣政府為行銷在地觀光，日前舉辦「雲林100景亮點」票選，今天公布票選結果，未來將結合百大亮點場域推出專屬優惠，吸引遊...

雲林「旱作雜糧」一期作省下48萬噸水 相當190座泳池

為減緩地層下陷、維護高鐵行車安全，農糧署去年在雲林高鐵沿線地層下陷嚴重區域，試辦「雜糧旱作示範區計畫」，去年推動面積34...

台南市長黃偉哲出國訪澳洲黃金海岸 加溫姊妹市情誼

台南市長黃偉哲近期一連多天沒有公開行程，原來是出訪澳洲，台南市政府今表示，市長黃偉哲5日率團出訪澳洲抵達昆士蘭州黃金海岸...

台南西門商場環境再造將啟動 在地商家盼復舊留住人情味

台南西門商場是最早販售流行商品的地方，後轉型為布市，不僅是老台南人共同的記憶，更是南部重要的布料集散地，近期因後方古蹟建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。