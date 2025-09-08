嘉義縣衛生局展現卓越成果 一舉獲藥政四大獎

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
衛生福利部頒獎表揚績優單位，嘉義縣衛生局一舉榮獲「中藥稽查績優獎」、「中藥違規查處卓越獎」、「藥事照護服務卓越獎」及「麻黃素製劑流通管理績優獎」大獎。圖／嘉義縣政府提供
衛生福利部今天召開全國藥政業務研討會並頒獎表揚績優單位，嘉義衛生局一舉榮獲「中藥稽查績優獎」、「中藥違規查處卓越獎」、「藥事照護服務卓越獎」及「麻黃素製劑流通管理績優獎」大獎。衛生局長趙紋華表示，嘉義縣高齡人口比例居全國之首，長者普遍面臨多重慢性疾病，用藥整合與安全管理格外重要，衛生局全方位把關用藥安全。

縣衛生局表示，113年度推動藥品流通與管制藥品查核、麻黃素製劑管理、廣告監控、藥商普查與證照管理、藥事照護服務推廣，以及化妝品與醫療器材稽查，並加強中藥材抽驗，嚴格把關產品品質。

全年藥商稽查1311家次、醫療器材販賣業稽查333家次、管制藥品及麻黃素製劑查核317家次，並抽驗中藥材及中藥製劑37品項，同時為提升民眾用藥識能，輔導86家社區藥局參與藥事照護服務。

此外，針對藥品、醫療器材及化妝品違規廣告依法查處296件，裁罰金額達352萬元，不僅強化民眾用藥安全與衛生觀念，獲衛福部高度肯定。

局長趙紋華表示，在貼近民眾需求、務實推動各項措施下，從輔導、稽查、監測到裁罰，全方位把關用藥安全，將持續精進各項藥政管理措施，守護縣民健康。

藥品 中藥 嘉義 衛生局

