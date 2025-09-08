12.8萬選票見證 雲林100個人氣景點一次公開

雲林縣政府為行銷在地觀光，日前舉辦「雲林100景亮點」票選，今天公布票選結果，未來將結合百大亮點場域推出專屬優惠，吸引遊客深入探索雲林20鄉鎮市的特色與魅力。

雲林縣今年上半年累積觀光人次已達2198萬人次，為直轄市以外縣市的第2名，為延續觀光熱潮，縣府舉辦「雲林100景亮點」票選，經過12萬8千多張選票角逐，最終從全縣258個景點選出20鄉鎮市具代表性的百大亮點。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，百大景點涵蓋自然生態、宗教古蹟、農業體驗與老屋活化等景點，人氣亮點包括斗六膨鼠森林公園、西螺福興宮、北港朝天宮、虎尾富士春落羽松祕境、古坑劍湖山世界主題樂園、崙背千巧谷牛樂園、林內教芋部等食農教育景點，顯示遊客對親子互動與在地農業文化景點興趣日增。

不僅宗教文化景點仍深具吸引力，北港朝天宮、西螺福興宮、四湖三條崙海清宮等持續獲得青睞，二崙故事屋、斗南榕苑古蹟餐飲、台西海口故事屋等老屋活化空間，因兼具文化底蘊與創意展演，也成為青年與親子族群的新寵。

今記者會除公布「雲林100景亮點」票選結果，現場同步舉辦「遊雲林消費抽獎」加碼抽活動，縣長張麗善表示，遊雲林消費抽獎活動是推動縣內觀光與商圈經濟的重要助力，今年上半年消費金額突破1.89億元，下半年縣府攜手麗寶集團加碼百萬名車大獎持續擴大舉辦，透過消費結合旅遊，期盼帶動在地商機。

為延續「雲林100景亮點」票選熱潮，縣府即日起至11月30日推出「雲遊百景，處處有驚喜」優惠活動，由百大亮點入選單位聯合釋出專屬優惠，並搭配「遊雲林消費抽獎」加碼抽獎，獎品包含百萬名車、機車、iPad及多項在地好禮，張麗善表示，100景亮點讓民眾無論走到哪一鄉鎮，都能輕鬆漫遊，認識在地好吃又好玩的地方。