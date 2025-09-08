臺南市西門商場環境再造計畫第2期統包工程 將於9月發包設計施工

臺南市政府為加速縫合西門商場與西市場兩側景觀，活絡商圈發展，於114年辦理「西門商場環境再造計畫第2期統包工程」，然受地方一般性補助款遭刪減之影響，市府為撙節公帑，控管預算，延後工程發包，惟至8月底立法院會三讀通過中央政府追加預算恢復一般性補助款後，經市府財政稅務局積極爭取，已獲准1750萬元預算解控，預計9月份辦理工程發包。

市府財政稅務局表示，未來工程規劃將整合商場內原有照明、管線、消防指示燈，及增設監視系統等，另就破損地坪重新鋪設，以改善公共區域環境，另規劃於東側廊道設置歷史脈絡展示空間，及於外廓店入口半戶外廣場增設雨遮設施。

市府財政稅務局期盼透過工程改善商場基礎設施與營運條件，重塑空間風貌，使西門商場重拾商機、活化街區，成為結合歷史文化、觀光休閒與在地經濟的新型態商場場域重塑在地商業活力並帶動周邊街區共榮發展。