快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

臺南市西門商場環境再造計畫第2期統包工程 將於9月發包設計施工

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

臺南市政府為加速縫合西門商場與西市場兩側景觀，活絡商圈發展，於114年辦理「西門商場環境再造計畫第2期統包工程」，然受地方一般性補助款遭刪減之影響，市府為撙節公帑，控管預算，延後工程發包，惟至8月底立法院會三讀通過中央政府追加預算恢復一般性補助款後，經市府財政稅務局積極爭取，已獲准1750萬元預算解控，預計9月份辦理工程發包。

市府財政稅務局表示，未來工程規劃將整合商場內原有照明、管線、消防指示燈，及增設監視系統等，另就破損地坪重新鋪設，以改善公共區域環境，另規劃於東側廊道設置歷史脈絡展示空間，及於外廓店入口半戶外廣場增設雨遮設施。

市府財政稅務局期盼透過工程改善商場基礎設施與營運條件，重塑空間風貌，使西門商場重拾商機、活化街區，成為結合歷史文化、觀光休閒與在地經濟的新型態商場場域重塑在地商業活力並帶動周邊街區共榮發展。

延伸閱讀

台南西門商場環境再造將啟動 在地商家盼復舊留住人情味

影／新任環評委員工程背景比例過半 環團籲納多元專業

基士德拓展本土市場

士林捷運站施工2號出口封閉逾4年 預計年底完工恢復通行

相關新聞

台南市長黃偉哲出國訪澳洲黃金海岸 加溫姊妹市情誼

台南市長黃偉哲近期一連多天沒有公開行程，原來是出訪澳洲，台南市政府今表示，市長黃偉哲5日率團出訪澳洲抵達昆士蘭州黃金海岸...

台南西門商場環境再造將啟動 在地商家盼復舊留住人情味

台南西門商場是最早販售流行商品的地方，後轉型為布市，不僅是老台南人共同的記憶，更是南部重要的布料集散地，近期因後方古蹟建...

台南這分局宣導交通安全不僅鎖定社區學校 還走進國軍部隊

9月為交通部訂定的「交通安全月」，台南市警第六分局連日前往轄區多處社區、學校，更走入軍事單位空軍台南油料分庫，透過多元化...

南市歡慶99國民體育日 市立運動中心、游泳池免費入場

9月9日是「國民體育日」，運動部也將掛牌成立，台南市政府推出優惠措施，當天永華國民運動中心、歸仁區全民運動中心及市立游泳...

台南推左轉專用車道 民生路將完工

台南市區道路的路幅小，車輛左轉常困難重重、甚至等到紅燈才轉過去而易釀事故，市府透過路平專案打造偏心式左轉專用車道，串聯市...

西螺送別國光客運 盼統聯進駐轉運站

國光客運是雲林西螺鎮經營最久長途客運，今起走入歷史，昨開出最後一班車，站務人員還不捨上車和乘客說珍重再見；之後西螺沒火車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。