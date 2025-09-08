台南市長黃偉哲出國訪澳洲黃金海岸 加溫姊妹市情誼

台南市長黃偉哲近期一連多天沒有公開行程，原來是出訪澳洲，台南市政府今表示，市長黃偉哲5日率團出訪澳洲抵達昆士蘭州黃金海岸市，拜會姊妹市市長泰特，雙方就城市特色、體育交流及旅遊推廣等議題交流，希望進一步加溫兩市情誼。

南市府說明，台南與黃金海岸市自1982年締盟為姊妹市以來互動密切，2022年曾以影片互祝締盟40周年，黃金海岸市長泰特今年5月也曾造訪台南，此次由市長黃偉哲率團回訪，雙方見面氣氛如同老友重逢。

南市府提到，台南日前舉辦的U15亞洲盃棒球賽，由中華隊奪下冠軍，因澳洲盛行棒球，黃偉哲也期待未來能與黃金海岸進行棒球訓練交換，同時邀請泰特市長11月出席大台南旅展，讓台南市民進一步認識姊妹市黃金海岸。

對此，泰特市長回應，若時機許可，將偕同家人再度造訪台南，其更盛讚台南是理想渡假地。此外，泰特也分享黃金海岸市橄欖球隊的戰績，希望未來能與台南展開更多運動交流，同時邀請黃偉哲登上HOTA瞭望台，欣賞黃金海岸全景。