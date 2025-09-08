快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市長黃偉哲出國訪澳洲黃金海岸 加溫姊妹市情誼

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲5日率團出訪澳洲抵達昆士蘭州黃金海岸市，拜會姊妹市市長泰特，雙方就城市特色、體育交流及旅遊推廣等議題交流，希望進一步加溫兩市情誼。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲5日率團出訪澳洲抵達昆士蘭州黃金海岸市，拜會姊妹市市長泰特，雙方就城市特色、體育交流及旅遊推廣等議題交流，希望進一步加溫兩市情誼。圖／南市府提供

台南市長黃偉哲近期一連多天沒有公開行程，原來是出訪澳洲，台南市政府今表示，市長黃偉哲5日率團出訪澳洲抵達昆士蘭州黃金海岸市，拜會姊妹市市長泰特，雙方就城市特色、體育交流及旅遊推廣等議題交流，希望進一步加溫兩市情誼。

南市府說明，台南與黃金海岸市自1982年締盟為姊妹市以來互動密切，2022年曾以影片互祝締盟40周年，黃金海岸市長泰特今年5月也曾造訪台南，此次由市長黃偉哲率團回訪，雙方見面氣氛如同老友重逢。

南市府提到，台南日前舉辦的U15亞洲盃棒球賽，由中華隊奪下冠軍，因澳洲盛行棒球，黃偉哲也期待未來能與黃金海岸進行棒球訓練交換，同時邀請泰特市長11月出席大台南旅展，讓台南市民進一步認識姊妹市黃金海岸。

對此，泰特市長回應，若時機許可，將偕同家人再度造訪台南，其更盛讚台南是理想渡假地。此外，泰特也分享黃金海岸市橄欖球隊的戰績，希望未來能與台南展開更多運動交流，同時邀請黃偉哲登上HOTA瞭望台，欣賞黃金海岸全景。

行程 出訪 澳洲 黃偉哲

延伸閱讀

首條「路線直捷、班次加密」 台南101都會公車正式通車

影／台南公車路網重整首條101通車 黃偉哲：明年拚捷運動工

黃偉哲喜迎學生平安上學 永康國小用「得來速」紓解上下學壅塞

今天開學…黃偉哲與台南警啟動護童專案 學童尚未收心易遲到

相關新聞

台南市長黃偉哲出國訪澳洲黃金海岸 加溫姊妹市情誼

台南市長黃偉哲近期一連多天沒有公開行程，原來是出訪澳洲，台南市政府今表示，市長黃偉哲5日率團出訪澳洲抵達昆士蘭州黃金海岸...

台南西門商場環境再造將啟動 在地商家盼復舊留住人情味

台南西門商場是最早販售流行商品的地方，後轉型為布市，不僅是老台南人共同的記憶，更是南部重要的布料集散地，近期因後方古蹟建...

台南這分局宣導交通安全不僅鎖定社區學校 還走進國軍部隊

9月為交通部訂定的「交通安全月」，台南市警第六分局連日前往轄區多處社區、學校，更走入軍事單位空軍台南油料分庫，透過多元化...

南市歡慶99國民體育日 市立運動中心、游泳池免費入場

9月9日是「國民體育日」，運動部也將掛牌成立，台南市政府推出優惠措施，當天永華國民運動中心、歸仁區全民運動中心及市立游泳...

台南推左轉專用車道 民生路將完工

台南市區道路的路幅小，車輛左轉常困難重重、甚至等到紅燈才轉過去而易釀事故，市府透過路平專案打造偏心式左轉專用車道，串聯市...

西螺送別國光客運 盼統聯進駐轉運站

國光客運是雲林西螺鎮經營最久長途客運，今起走入歷史，昨開出最後一班車，站務人員還不捨上車和乘客說珍重再見；之後西螺沒火車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。