台南西門商場環境再造將啟動 在地商家盼復舊留住人情味

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委陳亭妃（前左）今邀集經濟部商業署、南市府財稅局及經發局等單位前往西門商場會勘，希望改善現有環境問題，同時將布莊的歷史人文故事完整呈現。記者萬于甄／攝影
台南西門商場是最早販售流行商品的地方，後轉型為布市，不僅是老台南人共同的記憶，更是南部重要的布料集散地，近期因後方古蹟建築西市場重新開幕，帶動不少觀光客，西門商場環境改善也備受討論；在地商家說，希望能修舊如舊，最怕修舊如新，失去商場原有氛圍。

立委陳亭妃今邀集經濟部商業署、南市府財稅局及經發局等單位前往西門商場會勘，希望改善現有環境問題。陳亭妃說，西門商場是中南部最大的布莊，也相當有故事歷史，近期西市場古蹟重建整修已重新開幕，但該怎麼把西市場、商場的故事呈現，才是最重要的事情。

她提到，台南市政府原有編列西門商場環境再造計畫第2期，先前因一般性補助款而卡關，目前透過追加預算方式重新啟動，西門商場才有能夠重新整修的機會，建議應同時把布市歷史人文故事透過時光廊道的方式完整展現，相信不僅能使觀光人潮外溢，也更具有意義。

台南市西門商場發展協會理事長葉素汝表示，西門商場經營迄今長達92年，商場內約達41家店面，業別種類以布莊、服飾材料等為主，每間都相當有特色，且整體建物以阿里山木材為建材，採用榫接建築工法打造2層樓的回字型建築，如今已相當罕見。

她指出，很多人會誤以為西門商場就是西市場，但兩者是性質並不相同的商場與市場，且商場一直以來客群都相當固定，也沒有想蹭西市場熱潮，如今，市府有意想協助商場環境再造當然樂觀其成，希望市府能幫忙將商場內外露的電線重新整理，並規畫一些亮點公共設施介紹。

葉素汝強調，西門商場雖未被納入古蹟，但這座92歲的老商場，依然完整承載著台南城市發展的脈絡，是見證城市變遷的重要歷史空間。有在地商家說，希望市府在環境再造時能修舊如舊，「千萬別修舊如新，否則就失去了商場原有氛圍，相當可惜」。

台南西門商場是南部重要的布料集散地，商場內以服飾店、成衣店等相關產業為主，更能看見老裁縫師製作西服的手藝。記者萬于甄／攝影
台南西門商場是最早販售流行商品的地方，後轉型為布市，不僅是老台南人共同的記憶，更是南部重要的布料集散地。記者萬于甄／攝影
