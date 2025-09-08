台南這分局宣導交通安全不僅鎖定社區學校 還走進國軍部隊

9月為交通部訂定的「交通安全月」，台南市警第六分局連日前往轄區多處社區、學校，更走入軍事單位空軍台南油料分庫，透過多元化的宣導方式，希望將正確交通觀念傳遞到不同族群；將軍吼音樂節遊客舉杯同歡，台南市交通警察大隊也前往現場，提醒民眾切勿酒駕。

第六分局前往空軍台南油料分庫舉辦交通安全宣導，以國軍弟兄為宣導對象，重點放在「酒駕罰則」與「無號誌路口」，播放實際案例影片，說明酒駕造成的嚴重後果；提醒官兵們應謹慎駕駛、共同維護交通秩序，將守法觀念帶回家庭及社會中，發揮影響力。

分局長劉全福指出，警方將透過更多元化的宣導方式，走入社區、校園與各行各業，讓交通安全觀念更加深入人心，期能有效降低交通事故發生，營造安全的用路環境，讓台南成為更宜居、更安全的城市。

前天、昨天台南將軍吼音樂節盛大展開，隨著音樂與酒精的氛圍，交大擔心民眾放鬆警戒，貪圖一時方便，或認為「自己沒醉」而冒險駕駛；警察局長林國清與交大大隊長黃宗仁齊至現場呼籲，若有飲酒，請務必選擇「指定駕駛」、呼叫「代駕服務」或搭乘「計程車」、「大眾運輸工具」等方式返家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康