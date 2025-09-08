南市歡慶99國民體育日 市立運動中心、游泳池免費入場
9月9日是「國民體育日」，運動部也將掛牌成立，台南市政府推出優惠措施，當天永華國民運動中心、歸仁區全民運動中心及市立游泳池等場館免費入場；新市區全民運動中心則提前推出相關優惠，希望吸引更多民眾走進運動場館，養成規律運動習慣。
市長黃偉哲表示，國民體育日不僅是鼓勵大家參與運動的節日，更象徵全民健康與城市活力的展現。中央成立運動部，展現國家推動體育運動政策的決心，南市也將積極配合，加速完善運動設施並致力推廣全民運動風氣，提供市民更安全、便利與舒適的運動環境，邀請民眾在國民體育日當天一同走進運動場館，感受運動的魅力。
9月9日當天，永華國民運動中心、歸仁區全民運動中心、市立游泳池等場館，都推出免費入場優惠；新市區全民運動中心已提前於9月7日推出相關優惠，希望吸引更多市民朋友走進運動場館，養成規律運動習慣。
體育局長陳良乾說，未來，南市將持續依循中央運動部的政策指引，推動社區型運動據點、校園體育扎根計畫及城市特色運動活動，讓運動真正成為市民日常生活的一部分。他強調，運動不僅能強健體魄，更能促進心理健康與家庭凝聚力。透過規律運動，不僅可有效預防慢性疾病，也能全面提升生活品質，請大家9月9日走進運動場域，與家人、朋友一起動起來，共同迎接屬於全民的健康日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言