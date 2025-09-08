南市歡慶99國民體育日 市立運動中心、游泳池免費入場

9月9日是「國民體育日」，運動部也將掛牌成立，台南市政府推出優惠措施，當天永華國民運動中心、歸仁區全民運動中心及市立游泳池等場館免費入場；新市區全民運動中心則提前推出相關優惠，希望吸引更多民眾走進運動場館，養成規律運動習慣。

市長黃偉哲表示，國民體育日不僅是鼓勵大家參與運動的節日，更象徵全民健康與城市活力的展現。中央成立運動部，展現國家推動體育運動政策的決心，南市也將積極配合，加速完善運動設施並致力推廣全民運動風氣，提供市民更安全、便利與舒適的運動環境，邀請民眾在國民體育日當天一同走進運動場館，感受運動的魅力。

9月9日當天，永華國民運動中心、歸仁區全民運動中心、市立游泳池等場館，都推出免費入場優惠；新市區全民運動中心已提前於9月7日推出相關優惠，希望吸引更多市民朋友走進運動場館，養成規律運動習慣。