南市歡慶99國民體育日 市立運動中心、游泳池免費入場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
9月9日國民體育日，永華國民運動中心等市立運動場館免費入場。記者鄭惠仁／翻攝
9月9日是「國民體育日」，運動部也將掛牌成立，台南市政府推出優惠措施，當天永華國民運動中心、歸仁區全民運動中心及市立游泳池等場館免費入場；新市區全民運動中心則提前推出相關優惠，希望吸引更多民眾走進運動場館，養成規律運動習慣。

市長黃偉哲表示，國民體育日不僅是鼓勵大家參與運動的節日，更象徵全民健康與城市活力的展現。中央成立運動部，展現國家推動體育運動政策的決心，南市也將積極配合，加速完善運動設施並致力推廣全民運動風氣，提供市民更安全、便利與舒適的運動環境，邀請民眾在國民體育日當天一同走進運動場館，感受運動的魅力。

9月9日當天，永華國民運動中心、歸仁區全民運動中心、市立游泳池等場館，都推出免費入場優惠；新市區全民運動中心已提前於9月7日推出相關優惠，希望吸引更多市民朋友走進運動場館，養成規律運動習慣。

體育局長陳良乾說，未來，南市將持續依循中央運動部的政策指引，推動社區型運動據點、校園體育扎根計畫及城市特色運動活動，讓運動真正成為市民日常生活的一部分。他強調，運動不僅能強健體魄，更能促進心理健康與家庭凝聚力。透過規律運動，不僅可有效預防慢性疾病，也能全面提升生活品質，請大家9月9日走進運動場域，與家人、朋友一起動起來，共同迎接屬於全民的健康日。

9月9日國民體育日，台南市立游泳池免費入場。圖／南市體育局提供
體育 游泳池 運動中心

