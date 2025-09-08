西螺送別國光客運 盼統聯進駐轉運站

國光客運是雲林西螺鎮經營最久長途客運，今起走入歷史，昨開出最後一班車，站務人員還不捨上車和乘客說珍重再見；之後西螺沒火車、唯一的統聯搭乘地遠在鎮外，有鎮民代表建議公所商請統聯等客運進駐西螺轉運站，保障民眾權益。

雲縣交工局表示，未來國光路線，將由統聯客運接手；西螺鎮長廖秋萍說，接獲不少人反映統聯客運遠在交流道附近搭車很不方便，近日將邀統聯公司商談是否進駐西螺轉運站，以保搭車安全便利。

西螺鎮國光客運從台汽時代到轉為民營的國光已逾30年，2013年西螺轉運站成立，國光即和台西、員林客運進駐，國光為長途運輸，成為西螺、二崙、崙背等地區主要旅運樞紐，但國光公司調整南部地區營運路線，同時也退出雲林西螺轉運站。

昨最後1天，不少乘客進站得知國光要停駛，認為不方便。曾姓婦人在西螺轉運站下車後聽聞將沒國光可搭，當場急得跳腳說，20多年來到高雄工作並成家，一直都靠國光搭載，票價合理且位在西螺鬧區中心，回家很方便，將來該怎麼辦；住二崙鄉的24歲廖姓男子說，從學生到現在在台北工作，從西螺搭車南來北往很方便，票價最高也才約400元，若改搭高鐵須上千元，連台鐵都漲價了，返鄉交通費成了負擔，實感無奈。

西螺鎮代王頤翎專程到站和乘客道別，她說，自己從小也是搭國光長大，停駛萬般不捨，更擔心國光「退站」是否引起效應，將請公所協調統聯進駐或推出優惠方案吸引更多客運進駐西螺。