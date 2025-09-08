台南推左轉專用車道 民生路將完工

台南市區道路的路幅小，車輛左轉常困難重重、甚至等到紅燈才轉過去而易釀事故，市府透過路平專案打造偏心式左轉專用車道，串聯市區東西向的健康路年初完成設置，市中心民生路也將完工，此外，和緯路已完成規畫、中正路規畫中。

南市工務局表示，今年度路平專案編列4.5億元，較去年多7千萬元，預計改善54路段，並增設52處偏心式左轉車道，包括大同路一段和二段、東門路三段、青年路、公園北路、開元路、北門路、民生路、和緯路五段、華平路、安明路四段、海佃路二至四段等。

台南市區道路路幅有限，每到上下班或假日時人車潮多，車輛到路口要左轉，沒有左轉專用車道及時向號誌，常造成號誌都變紅燈了，車子還無法過路口，有的駕駛人一急，轉紅燈了還左轉，或是搶著綠燈一亮急著左轉彎，都易造成車禍。

前年余姓女童與母親路過成功路與忠義路口遭1輛休旅車撞死，引發各界重視，市府積極打造友善人行環境也陸續設左轉專用車道、改善號誌，健康路年初主要路口都設偏心式左轉專用車道，明顯改善壅塞，民眾普遍要求市區重要路口都比照。

工務局指出，民生路多處路口完成設置偏心式左轉車道，待重鋪設路面就可啟用；也有非路平專案預算來做偏心式左轉車道，交通局表示，和緯路完成規畫，總經費4千多萬，正向中央爭取經費，等通過就可發包，中西區的中正路則規畫中，由於中正路路幅不大，會聽取專家意見及居民聲音，做更完善的設計。