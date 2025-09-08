星期評論／風災下的綠能殘局 嘉縣光電場沉重警訊

創下120年來首度登陸嘉義縣紀錄的丹娜絲颱風，狂風暴雨重創縣轄6處滯洪池光電場，經濟部統計，水面型光電案場14萬5千片損壞、重量約280公噸，問題不單是綠電設施財損，更凸顯國家能源轉型政策急功近利與制度缺陷。

受災光電場原是2018年823水災後「政績工程」，中央利用台糖地打造滯洪池，建置光電場，號稱兼顧治水綠能，當時行政院副院長沈榮津與縣長翁章梁等風光主持啟用，宣示光電場總發電量高達95.414MW（百萬瓦）雙贏方案，短短幾年卻禁不起颱風考驗，讓「亮點工程」瞬間淪為廢墟。

環境部長彭啓明多次坐鎮督導善後，開罰延遲清運的泰國商累計900萬元，清運過程廢棄光電板堆積如山，居民擔心釋出有毒物質2度汙染，環境部為此在縣府成立專案辦公室，公布檢驗結果無毒釋疑，但居民批綠能全輸送電網，業者賺錢地方未享綠電回饋，卻要承擔環境風險與災後爛攤。

究其原因，問題出在規畫疏漏，首先，結構設計抗風力不足，滯洪池空曠沒建物遮擋，水面型光電承受風壓，還要抵禦水流波浪力量，若業者為降低成本採低規格支架或鬆散施工，難逃強風摧殘；其次，未做環評氣候風險評估，滯洪池光電場遭颱風風力水位劇烈衝擊。

一場風災讓「以量取勝」綠能策略破功。當政府把能源轉型視為衝刺式政績工程，而非科學規畫長遠政策，嘉義滯洪池光電場慘敗，讓社會重新思考「我們要的是數字好看，還是可長可久的綠能？」政府須正視教訓，光電場強制納入極端氣候風險評估，訂更高規格抗風抗洪標準；施工過程需第三方嚴格監理，避免偷工減料；建立完善維護制度與應變SOP，確保設施即時檢修，更該檢討利益分配機制，讓地方共享綠能回饋，否則民怨只會加深。

嘉義滯洪池光電場崩壞是一面鏡子，照見能源轉型浮躁脆弱，而能源政策是一場馬拉松，不是短跑衝刺，唯有以科學為基礎、兼顧安全永續，才能讓綠能成為台灣能源支柱，而不是下一場風災瓦礫。