台南夏日音樂節將軍吼 大批樂迷風雨無阻嗨翻
一年一度的台南夏日音樂節「將軍吼」本周末一連2天登場，昨晚首場就吸引大批樂迷湧入將軍漁港同嗨，搭配絢麗燦爛的6分鐘煙火秀，相當精彩，雖煙火秀施放時間稍有延誤，但不減樂迷興奮的心情，今晚則以「將軍燃炸」為主題開唱，在夏日尾聲帶給民眾難忘的回憶。
觀旅局表示，「將軍吼」音樂節今晚以「將軍燃炸」為主題，邀請細膩兼具狂放的樂團美秀集團壓軸演出外，還有實力樂團麋先生、橫掃金曲獎的台南女兒李竺芯、小男孩樂團、柯泯薰、張哲偉等輪番演出，精彩十足，大批粉絲更不畏烈日一早就來搶先排隊卡位。
此外，6分鐘璀璨煙火秀約在晚間7點20分左右登場，且首次在台南施放16吋彩色千輪，吸引不少來自各地的攝影好手朝聖，主辦單位也期盼用希望與祝福點亮將軍漁港夜空，為今年將軍吼劃下最澎湃的句點。
觀旅局說，台南下半年活動不間斷，七股七寶宴28日將在七股鹽山席開130桌，9日上午9點開放訂桌；水映南瀛一葫蘆埤玩埤一夏將從10月18日起連續2個周末登場，後續還有台南總舖師四季辦桌-秋季場及冬季場、2025泳渡虎頭埤及關子嶺溫泉美食節等精彩活動陸續登場，讓民眾一路玩到年底，活動詳情可至「台南旅遊網」查詢。
