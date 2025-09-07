快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾車也有視野死角 台南交大走入各行政區向駕駛宣講

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市交通警察大隊交通安全宣導團近幾天分別前往北區、安南區、柳營區、將軍區等地，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團近幾天分別前往北區、安南區、柳營區、將軍區等地，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」。記者袁志豪／翻攝

大型車不時傳出交通死亡事故案件，為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，提升交通安全意識，台南市交通警察大隊交通安全宣導團近幾天分別前往北區、安南區、柳營區、將軍區等地，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。

交通警察大隊有鑑於垃圾車每日穿梭於城市巷弄與街道，駕駛的清潔人員肩負起維護市容與交通安全的雙重任務，連續幾天交安宣導團成員連續向各區環保局垃圾車駕駛，針對「大型車內輪差」與「視野死角」等高風險駕駛情境深入講解，提醒日常行車過程中務必提高警覺。

交大說明，大型車輛在行駛與轉彎過程中常因「內輪差」或是停等產生視線死角，稍有不慎即可能釀成事故；藉由由實際新聞案例解析，提醒環保局職員轉彎或是起步時多留意視野死角，確認行人是否在旁，避免事故發生。

另外，大型車特別在車頭下方、車側與後方，最容易成為致命盲區，應特別留意，務必放慢車速，注意行人，保持安全車距；交大攜手環保局，透過系統性宣導與實務案例分享，提升垃圾車駕駛行車防護觀念，確保交通安全。

九月適逢交通安全月，主打「人本交通，停讓文化」，近年來，因未停讓行人所造成的交通事故時有所聞，交大呼籲駕駛人行經路口務必落實「路口停讓」，主動禮讓行人，確保「行人安全行」；養成隨時觀察左右、注意行穿線上行人動態的良好習慣，共同營造安全友善的用路環境。

交大大隊長黃宗仁表示，警察局持續與市府各局處攜手合作，針對「大型車風險」及「路口安全」宣導；警察局也與環保局結合，善用垃圾車每日穿梭大街小巷、深入社區的特性，透過清運廣播播放友善的交通安全語音，將持續規劃運用各單位資源，共同推動交通安全宣導工作。

台南市交通警察大隊交通安全宣導團近幾天分別前往北區、安南區、柳營區、將軍區等地，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團近幾天分別前往北區、安南區、柳營區、將軍區等地，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團近幾天分別前往北區、安南區、柳營區、將軍區等地，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊交通安全宣導團近幾天分別前往北區、安南區、柳營區、將軍區等地，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」。記者袁志豪／翻攝

行人 環保局 交通事故

延伸閱讀

影／教大學生防AI詐騙要訣 清水警分局長：眼見不為憑

台中環保局爆貪汙...垃圾車裝GPS立功 檢廉行動未完案情提前遭曝光

NBA／羅德曼盛讚喬丹打球很「性感」 詹姆斯像一台「垃圾車」

台中移工今年車禍已破千件 交大辦19場宣導盼降低

相關新聞

台南夏日音樂節將軍吼 大批樂迷風雨無阻嗨翻

一年一度的台南夏日音樂節「將軍吼」本周末一連2天登場，昨晚首場就吸引大批樂迷湧入將軍漁港同嗨，搭配絢麗燦爛的6分鐘煙火秀...

垃圾車也有視野死角 台南交大走入各行政區向駕駛宣講

大型車不時傳出交通死亡事故案件，為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，提升交通安全意識，台南市交通警察大隊交通安全宣導團...

西螺30多年國光客運走入歷史 民眾揮別不捨也怨聲四起

在西螺行駛逾30年的國光客運今天開出最後一班車，明起將走入歷史，乘客不捨，站務人員也不捨還上車和旅客說再見，旅客憂心沒了...

台南打造友善行人環境 民生路完成左轉轉用車道設置

國內頻有行人遭車輛撞死傷的意外，台南市區2023年間也發生小女孩和母親走斑馬線過馬路，小女孩遭撞死意外，也引起政府對友善...

台南女大生普度拜拜後頭暈 中醫師教這一物按摩2穴緩解不適

近期各地舉辦農曆7月中元節普度儀式，台南有名女大生跟著家中長輩到廟裡普度，孰料，回家卻感到頭昏眼花，不知是被「煞到」還是...

台灣首座現代化製鹽工業區 用手作見證鹽業發展歷史

台南市安南區的安順鹽場是台灣日治時期最後開闢、技術最先進的製鹽工業區，雖已關場多年，目前仍保有完整鹽田設施與鹽工生活聚落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。