垃圾車也有視野死角 台南交大走入各行政區向駕駛宣講

大型車不時傳出交通死亡事故案件，為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，提升交通安全意識，台南市交通警察大隊交通安全宣導團近幾天分別前往北區、安南區、柳營區、將軍區等地，向環保局垃圾車駕駛呼籲注意「視野死角」，預防事故發生。

交通警察大隊有鑑於垃圾車每日穿梭於城市巷弄與街道，駕駛的清潔人員肩負起維護市容與交通安全的雙重任務，連續幾天交安宣導團成員連續向各區環保局垃圾車駕駛，針對「大型車內輪差」與「視野死角」等高風險駕駛情境深入講解，提醒日常行車過程中務必提高警覺。

交大說明，大型車輛在行駛與轉彎過程中常因「內輪差」或是停等產生視線死角，稍有不慎即可能釀成事故；藉由由實際新聞案例解析，提醒環保局職員轉彎或是起步時多留意視野死角，確認行人是否在旁，避免事故發生。

另外，大型車特別在車頭下方、車側與後方，最容易成為致命盲區，應特別留意，務必放慢車速，注意行人，保持安全車距；交大攜手環保局，透過系統性宣導與實務案例分享，提升垃圾車駕駛行車防護觀念，確保交通安全。

九月適逢交通安全月，主打「人本交通，停讓文化」，近年來，因未停讓行人所造成的交通事故時有所聞，交大呼籲駕駛人行經路口務必落實「路口停讓」，主動禮讓行人，確保「行人安全行」；養成隨時觀察左右、注意行穿線上行人動態的良好習慣，共同營造安全友善的用路環境。