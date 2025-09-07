快訊

嘉市《有事青年節》打造跨世代交流盛宴

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

嘉義市政府自2021年起舉辦《有事青年節》，今年邁入第五屆。本屆以「借你的星球躺一下」為主題，將於9月27日（五）至10月5日（日）在嘉義市中央廣場盛大舉行，邀請市民與星際旅人一同走進Z世代的世界，開啟一場跨世代、跨文化的深度交流。

今年活動以策展為核心，結合主題展覽、實境解謎與互動展演三大內容，全面升級為具實驗性與參與感的文化體驗。活動前期號召200位15至25歲在地青年參與共創，描繪他們眼中的嘉義市。主視覺則以兩位象徵不同世代、背景的角色在碰撞中尋找共鳴與理解。

本屆三大活動亮點內容精彩豐富，值得期待。主題展覽《借你的星球躺一下》打造沉浸式展場體驗，以穿越蟲洞登陸Z星球，展開一段獨一無二的星際旅程，最終抵達星球天臺，多種風格迴異的主題床，象徵Z世代多元、自由的生活觀點，邀請民眾「躺」下來重新感受世界。

其次，實境解謎活動《小城時光謎走》升級至2.0版本，規劃8條城市探索路線與40位虛擬角色，引導旅人深入嘉義街區、邊走邊解謎，還可集點兌換商圈折扣，更首次於遊戲內導入AI助理，隨著路線推薦周圍好吃又好玩的點位，發揚嘉義市青年獨有「文化即生活、生活即遊戲」的新型態城市探索模式。

最後，互動展演網羅跨領域表演者，包括喜劇演員怡岑、黃豪平、《馬克信箱》、美秀集團，以及YOYO家族的南瓜哥哥與番茄姊姊，將以音樂、喜劇與對談形式，討論「職場與世代」等當代議題，打造具娛樂性與思想性的現場演出。此外，現場還設有「共感收據」、「共鳴K歌」、「碰碰星球」等互動裝置，讓參與者邊玩邊放鬆，在體驗中靠近彼此。

嘉義市府表示，今年以「躺」為核心概念，象徵放下立場、打開對話，也展現嘉義市作為一座可以讓人安心歇腳、充電再出發的城市精神。市府期盼透過本屆活動，提供青年自我實現的舞台，也促成不同世代間的對話與共鳴。

