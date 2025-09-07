西螺30多年國光客運走入歷史 民眾揮別不捨也怨聲四起

在西螺行駛逾30年的國光客運今天開出最後一班車，明起將走入歷史，乘客不捨，站務人員也不捨還上車和旅客說再見，旅客憂心沒了國光又沒火車，只能搭高鐵票價多出1倍多，唯一的統聯則遠在鎮外，西螺鎮民代表王頣翎擔心引起「退站」效應，將建議公所商請統聯等客運進駐，保障民眾權益。

西螺鎮國光客運從台汽時代到轉為民營的國光已逾30年，是西螺地區歷史最久的長途客運班車，2013年西螺轉運站成立，國光即和台西、員林客運進駐，只由國光負責長途運輸，成為西螺、二崙、崙背等地區的主要旅運樞紐。

國光公司因營運問題調整屏東、高雄等南部地區的路線，從明天起全面停駛，同時也退出雲林西螺轉運站，今天最後1天，仍有不少乘客進站搭車，得知明起停駛感到驚訝，不時拿起手機拍照留念。

一名曾姓婦人在西螺下車聽到明起沒國光可搭，當場急得跳腳。她說，20多年來到高雄工作並成家，一直都靠國光搭載，票價合理且位在西螺鬧區中心，回家很方便，她以為只有停駛屏東到高雄，怎連西螺也停，她經常回西螺，將來可怎麼辦。

24歲廖先生也說，他住二崙鄉從學生到現在在台北工作，從西螺搭車南來北往很方便，票價最高也才約400元，如今改搭高鐵得上千元，翻了兩倍，連台鐵都漲價了，他剛就業不久，返鄉交通費成了負擔，實感無奈。多位旅客也抱怨說，西螺旅運不像都會區選擇性多，沒台鐵也沒高鐵，國光停駛真的很不方便。

為感謝多年來對國光客運的愛護，售票員小姐在最後1天的班車，還特別上車對乘客說「這是最後一次為大家服務了，珍重再見」，乘客拍手、揮手道別，離情依依。西螺鎮代王頤翎也專程到站和乘客道別。

她表示，自己從小也是搭國光長大的，停駛她也萬般不捨，擔心國光「退站」是否引起效應，為確保民眾搭車權益，將請公所協調統聯進駐或推出優惠方案吸引更多客運進駐西螺。