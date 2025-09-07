快訊

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

西螺30多年國光客運走入歷史 民眾揮別不捨也怨聲四起

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
行駛雲林西螺地區長達30餘年的國光客運明起走入歷史，今天最後一天班車離站，地方人士和站務人員揮手向國光說再見，每個人心中均感不捨。記者蔡維斌／攝影
行駛雲林西螺地區長達30餘年的國光客運明起走入歷史，今天最後一天班車離站，地方人士和站務人員揮手向國光說再見，每個人心中均感不捨。記者蔡維斌／攝影

在西螺行駛逾30年的國光客運今天開出最後一班車，明起將走入歷史，乘客不捨，站務人員也不捨還上車和旅客說再見，旅客憂心沒了國光又沒火車，只能搭高鐵票價多出1倍多，唯一的統聯則遠在鎮外，西螺鎮民代表王頣翎擔心引起「退站」效應，將建議公所商請統聯等客運進駐，保障民眾權益。

西螺鎮國光客運從台汽時代到轉為民營的國光已逾30年，是西螺地區歷史最久的長途客運班車，2013年西螺轉運站成立，國光即和台西、員林客運進駐，只由國光負責長途運輸，成為西螺、二崙、崙背等地區的主要旅運樞紐。

國光公司因營運問題調整屏東、高雄等南部地區的路線，從明天起全面停駛，同時也退出雲林西螺轉運站，今天最後1天，仍有不少乘客進站搭車，得知明起停駛感到驚訝，不時拿起手機拍照留念。

一名曾姓婦人在西螺下車聽到明起沒國光可搭，當場急得跳腳。她說，20多年來到高雄工作並成家，一直都靠國光搭載，票價合理且位在西螺鬧區中心，回家很方便，她以為只有停駛屏東到高雄，怎連西螺也停，她經常回西螺，將來可怎麼辦。

24歲廖先生也說，他住二崙鄉從學生到現在在台北工作，從西螺搭車南來北往很方便，票價最高也才約400元，如今改搭高鐵得上千元，翻了兩倍，連台鐵都漲價了，他剛就業不久，返鄉交通費成了負擔，實感無奈。多位旅客也抱怨說，西螺旅運不像都會區選擇性多，沒台鐵也沒高鐵，國光停駛真的很不方便。

為感謝多年來對國光客運的愛護，售票員小姐在最後1天的班車，還特別上車對乘客說「這是最後一次為大家服務了，珍重再見」，乘客拍手、揮手道別，離情依依。西螺鎮代王頤翎也專程到站和乘客道別。

她表示，自己從小也是搭國光長大的，停駛她也萬般不捨，擔心國光「退站」是否引起效應，為確保民眾搭車權益，將請公所協調統聯進駐或推出優惠方案吸引更多客運進駐西螺。

縣府交工局表示，未來國光路線將由統聯客運接手路線；西螺鎮長廖秋萍也表示，接獲不少人反應統聯客運遠在交流道附近搭車很不方便，近日將邀統聯公司商談是否進駐西螺轉運站，以保搭車安全便利。

雲林西螺轉運站的國光客運最後一天，站務人員特地上車感謝乘客並互道珍重再見，顯得離情依依。記者蔡維斌／攝影
雲林西螺轉運站的國光客運最後一天，站務人員特地上車感謝乘客並互道珍重再見，顯得離情依依。記者蔡維斌／攝影
行駛雲林西螺地區長達30餘年的國光客運明起走入歷史，今天最後一天班車離站，一位年輕的常客說要把最後一班的票根留作紀念。記者蔡維斌／攝影
行駛雲林西螺地區長達30餘年的國光客運明起走入歷史，今天最後一天班車離站，一位年輕的常客說要把最後一班的票根留作紀念。記者蔡維斌／攝影
西螺轉運站的國光客運售票窗口一早就有不少人詢問情況。記者蔡維斌／攝影
西螺轉運站的國光客運售票窗口一早就有不少人詢問情況。記者蔡維斌／攝影
西螺鎮民代表王頣翎也專程到站揮別國光。記者蔡維斌／攝影
西螺鎮民代表王頣翎也專程到站揮別國光。記者蔡維斌／攝影
西螺轉運站國光客運駛，路線將改由離市中心較遠的統客運接手，西螺鎮公所將協請統聯進駐。記者蔡維斌／攝影
西螺轉運站國光客運駛，路線將改由離市中心較遠的統客運接手，西螺鎮公所將協請統聯進駐。記者蔡維斌／攝影

統聯 國光客運

