台南水道博物館百年羅漢松林落果期 遊客掀拾果熱

台南山上花園水道博物館園區，有一片日治時期種植形成的羅漢松樹群，近日進入落果期，大量羅漢松果實散落林下，外型討喜，加上可作為育苗使用，吸引不少遊客前往撿拾。

館方人員今天告訴中央社記者，隨著秋季接近，園區內不少植物進入落果期，近期不僅可見掌葉蘋婆心形果莢隨風飄落，更有大量羅漢松果實散落林下，成為園區特色景象。

館方表示，羅漢松自1912年台南水道興建初期即被大規模栽植，日本人在快濾桶室與園區周邊種下數十棵，至今仍有超過40棵存活，其中最大一棵，需3名成人環抱才能合圍，見證水道百年歷史。

館方指出，羅漢松屬雌雄異株植物，只有雌株才會結果，近日出現大量果實正是由母株結出，羅漢松果實外觀獨特，由一枚側生胚珠與種托組合而成，形似僧侶「羅漢」頭部與腹部，因此得名。

館方指出，羅漢松是常見庭園吉祥樹木與盆栽造景素材，羅漢松果實翠綠圓潤外形討喜，加上可作為育苗來源，近期不少民眾專程到園區撿拾落果，準備回家栽種。

館方人員說，除羅漢松，早期自來水公司員工曾在園區栽植芒果、龍眼、蓮霧等果樹，加上由禽鳥帶進周邊農田火龍果、山苦瓜等作物種子，園區植物種類更豐富，今年曾在雨後出現手掌大野生蕈菇及快速蔓生山苦瓜。

館方強調，水道博物館自2019年正式對外開放以來，除展現水道設施與歷史價值，也致力於推動環境教育，園區內保留大面積原生林木，讓動植物能自然繁衍，遊客在參觀古蹟之餘，同時可體驗自然觀察樂趣，但園區仍有其他未知或具風險性野生植物，呼籲遊客注意安全，並遵守相關規範。